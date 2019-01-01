أمم أفريقيا 2019 بمصر : دليلك لمعرفة كل الملاعب المستضيفة للبطولة

القاهرة، الإسكندرية، بورسعيد، الإسماعيلية والسويس هُم المدن التي ستستضيف مباريات كأس أفريقيا 2019 والتي ستُقام في الصيف المٌقبل

بعد استضافة كأس أمم أفريقيا أربع مرات في وقت لاحق، قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إسناد مهمة تنظيم النسخة القادمة إلى مصر للمرة الخامسة في تاريخ الفراعنة كان أخرها بطولة 2006، وحددت اللجنة المنظمة ما يقرب من ستة ملاعب بعد الفوز بحقوق التنظيم خاصةً وأن عدد المشاركين في البطولة ارتفع من 16 إلى 24 فريق للمرة الأولى في تاريخ القارة السمراء..

تم اختيار ستة ملاعب في خمس مدن مصرية مختلفة لاستضافة ما يقرب من 51 مباراة، وتم إضافة ملعب الدفاع الجوي في القائمة الاحتياطية تحسباً للاحتياج إليه في أي وقت، وسيستضيف كل ملعب أربع مباريات كحد أدنى، مع جدولة مباريات الأدوار الإقصائية في وقت لاحق بمجرد إجراء قرعة المجموعات.

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ستاد القاهرة

المدينة : القاهرة

السعة : 74,000

يعتبر ستاد القاهرة الدولي هو ثاني أكبر الملاعب المصرية عامةً وأكبر تلك التي ستستضيف كأس أمم أفريقيا المقبلة، ومن المتوقع أن يحتضن المباراة النهائية للمسابقة.

يعتبر ستاد القاهرة هو الأول من نوعه ذو المعايير الأوليمبية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وقام بتصميمه نفس المهندس الذي صمم الملعب الأولمبي في برلين، وتم افتتاحه من قبل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في احتفالات ثورة يوليو في 1960

دائماً ما يشهد ستاد القاهرة لعب أبرز مباريات الأهلي والزمالك على الصعيد المحلي في الدوري والأفريقي في مسابقات دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية، وكذلك بالنسبة لمنتخب مصر في المباريات الودية والرسمية.

ستاد السلام

المدينة: القاهرة

السعة: 30,000

يقع ستاد السلام في منطقة السلام في القاهرة، وكان قد تم الانتهاء من بناءه في 2009 من أجل المساعدة على استضافة مباريات المجموعة لمسابقة كأس العالم للشباب آنذاك وقد حظى الملعب بإعجاب منظمي الاتحاد الدولي لكرة القدم.

صُممت مدرجات الملعب على شكل بيضاوي به منحنى عند المقطع مما يساعد كل المتواجدين على رؤية المباراة بشكل مثالي دون أي معوقات ويعتبر هو الملعب الذي يحتضن مباريات فريق الإنتاج الحربي في مسابقة الدوري المصري.

ستاد الإسكندرية

المدينة : الإسكندرية

السعة : 20,000

يعد ستاد الأسكندرية هو الأقدم في مصر وأفريقيا حيث تم بناءه في عام 1929 ولكنه كان يتسع لما يقرب من 13.606 ألف متفرج ولكن بعد التجديدات أصبح يسع حوالي 20 ألف مشاهد.

كما يعتبر هو الملعب الرئيسي لكل من الاتحاد السكندري، سموحة والنادي الأوليمبي وكان من الملاعب التي استضافت أمم أفريقيا 2006، وهو أول ملعب في الوطن العربي يتم تركيب أبراج إنارة فيه.

تم تجديد الملعب ثلاث مرات، الأولى قبل كأس العالم للناشئين عام 1996 عندما تركيب 1200 كرسي إضافي والثانية قبل بطولة أمم أفريقيا 2006، الثالثة والأخيرة قبل افتتاح البطولة العربية للأندية 2017.

ستاد الإسماعيلية

المدينة : الإسماعيلية

السعة : 18,525

يعتبر ستاد الإسماعيلية من أقدم الملاعب المصرية خاصةً وأنه أُنشى في عام 1939 وهو واحد من بين ستة ملاعب تم استخدامها في أمم أفريقيا 2006 وهي أخر بطولة استضافتها مصر.

يستضيف ستاد الإسماعيلية مباريات فريق الإسماعيلي في مختلف البطولات المحلية والقارية، وكان قد سبق وأن احتضن بعض لقاءات كأس العالم للشباب عام 2006.

ستاد السويس

المدينة : السويس

السعة : 27,000

يقع ستاد السويس في مدينة السويس ويعتبر هو الملعب الرئيسي الذي يستضيف مباريات فريق بتروجيت في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ستاد بورسعيد

استعداداً لأمم أفريقيا تم منع بتروجيت من لعب ما تبقى له في الدوري على هذا الملعب بسبب إغلاقه مؤقتاً حتى مايو المقبل لإجراء بعض أعمال الصيانة ليكون جاهزاً للحدث الكبير والمرتقب في الصيف القادم.

المدينة : بورسعيد

السعة : 17,000

بات ستاد بورسعيد من أشهر الملاعب في العالم مؤخراً ولكن بشكل سلبي من بعد الفاجعة التي حدثت في مبارة الأهلي والمصري في 2012، ولم يتم افتتاحه من أجل المباريات الأفريقية سوى العام الماضي عندما استضاف مباراة المصري وجرين بافلوز الزامبي في الكونفدرالية.

أُفتتح الملعب رسمياً في عام 1955 وخضع لبعض التجديدات في 2009 قبل استضافة بعض مباريات كأس العالم للشباب وكان قد سبق استخدامه في بطولة أمم أفريقيا 2006.