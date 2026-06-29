كأس العالم - 1/16 30 يونيو 2026 - 22:00 أزتيكا

ستنطلق مباراة المكسيك ضد الإكوادور يوم 30 يونيو 2026 عند الساعة 21:00 بتوقيت EST، وعند 02:00 من الساعات الأولى ليوم 1 يوليو إذا كنت تستخدم توقيت GMT.

المكسيك تستضيف الإكوادور في مواجهة نارية بدور الـ32 من كأس العالم

يعود المنتخب المكسيكي، أحد مستضيفي البطولة، إلى ملعب أزتيكا الشهير في مكسيكو سيتي، على أن يواجه الفائز إما إنجلترا أو جمهورية الكونغو الديمقراطية في دور الـ16. أي جماهير ستحتفل مع صافرة النهاية؟

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المكسيك شبه المثالية سيكون من الصعب اختراقها

فاز فريق خافيير أغيري في جميع مبارياته الثلاث بدور المجموعات من دون أن يستقبل أي هدف، ويدخل هذه المواجهة بسلسلة من ستة انتصارات متتالية. وكانت آخر هزيمة له في المباراة الأخيرة من عام 2025. ومنذ ذلك الحين، حقق تسعة انتصارات وتعادلين. وخلال تلك العينة من المباريات، لم يستقبل سوى هدفين. ويتطلع El Tri بشدة إلى معادلة، أو تجاوز، بلوغه ربع النهائي في عامي 1970 و1986 عندما استضاف أعظم حدث كروي في العالم. بل إنه أول منتخب على الإطلاق يستضيف البطولة ثلاث مرات. وقد يميل أغيري إلى الدفع بجيلبرتو مورا، البالغ 17 عامًا، الذي دخل التاريخ أمام التشيك بعدما أصبح أصغر لاعب مكسيكي يبدأ مباراة في كأس العالم. ومع ذلك، يبدو من الأرجح أن يشارك موهوب تيخوانا من على مقاعد البدلاء.

الكثافة البدنية العالية والدعم الجماهيري الصاخب يجعلان هذه المواجهة العابرة للقارات إحدى أبرز المحطات لمحللي كرة القدم المحايدين. ولضمان أن تكون توقعاتك ليوم المباراة مدعومة بمزايا مستخدمين من الطراز الرفيع، فإن استخدام رمز تسجيل يعد خطوة ذكية. اقرأ دليلنا السريع لتفعيل مكافآتك عبر رمز Betwinner الترويجي الموثق لدينا.

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الإكوادور تعبر من الباب الخلفي

احتاجت الإكوادور، بقيادة سيباستيان بيكاسيسي، بعض الوقت للدخول في أجواء دور المجموعات، بعدما عجزت عن التسجيل في كل من أول مباراتين لها. لكن الأهم أنها عادت من التأخر لتصعق ألمانيا في المباراة الأخيرة بالمجموعة، وتتأهل إلى هذا الدور بصفتها رابع أفضل منتخب احتل المركز الثالث. وأنهى ذلك الانتصار سلسلة سلبية من تسع مباريات من دون فوز أمام منتخبات أوروبية. وكانت المباراة الوحيدة السابقة للإكوادور في الأدوار الإقصائية بكأس العالم قد انتهت بخسارتها 1-0 أمام إنجلترا في 2006. وهذه ليست سوى المرة الثانية في تاريخ الإكوادور التي تتجاوز فيها دور المجموعات، لذا إذا كانت تبحث عن بطل، فقد يكون نيلسون أنغولو ذلك الرجل. وسجل لاعب سندرلاند البالغ 23 عامًا في ثلاث من آخر ست مباريات خاضها مع منتخب بلاده.

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التشكيل المتوقع للمكسيك

رانخيل؛ سانشيز، مونتيس، فاسكيز، جاياردو؛ ليرا، رومو، جوتيريز؛ ألفارادو، خيمينيز، كينونيس.

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التشكيل المتوقع للإكوادور

جالينديز؛ فرانكو، أوردونيز، باتشو، هينكابي؛ ييبواه، كايسيدو، فيتي، أنغولو؛ بلاتا، فالنسيا.

أبرز أرقام مباراة المكسيك ضد الإكوادور

لم تستقبل المكسيك أي هدف من الدقيقة 47 فصاعدًا في أي من مبارياتها الـ11 الأخيرة.

خسرت المكسيك مباراة واحدة فقط من أصل 12 مباراة في كأس العالم باعتبارها دولة مضيفة (ف8، ت3).

لم تستقبل الإكوادور هدفين أو أكثر في أي من مبارياتها الـ26 الأخيرة.

شهدت 13 مباراة من آخر 16 مباراة للإكوادور أقل من 2.5 هدف إجمالًا.

التقى المنتخبان 28 مرة سابقًا، فازت المكسيك في 17 منها، والإكوادور في أربع، وانتهت سبع مباريات بالتعادل.

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قائمة المكسيك المكونة من 26 لاعبًا

حراس المرمى: راؤول رانخيل (جوادالاخارا)، جييرمو أوتشوا (AEL ليماسول)، كارلوس أسيفيدو (سانتوس لاجونا).

المدافعون: خورخي سانشيز (باوك)، إسرائيل رييس (كلوب أمريكا)، سيزار مونتيس (لوكوموتيف موسكو)، يوهان فاسكيز (جنوى)، خيسوس جاياردو (تولوكا)، ماتيو تشافيز (AZ).

لاعبو الوسط: إريك ليرا (كروز أزول)، أوربيلين بينيدا (AEK أثينا)، ألفارو فيدالجو (ريال بيتيس)، روبرتو ألفارادو، برايان جوتيريز، لويس رومو (جوادالاخارا)، إدسون ألفاريز (وست هام)، أوبيد فارغاس (أتلتيكو مدريد)، جيلبرتو مورا (تيخوانا)، لويس تشافيز (دينامو موسكو).

المهاجمون: سيزار هويرتا (أندرلخت)، أليكسيس فيجا (تولوكا)، جوليان كينونيس (القادسية)، جييرمو مارتينيز (UNAM)، أرماندو جونزاليس (جوادالاخارا)، سانتياجو خيمينيز (ميلان)، راؤول خيمينيز (فولهام).

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قائمة الإكوادور المكونة من 26 لاعبًا

حراس المرمى: هيرنان جالينديز (هوراكان)، مويسيس راميريز (كيفيسيا)، جونزالو فايي (LDU كيتو).

المدافعون: بييرو هينكابي (أرسنال)، ويليان باتشو (باريس سان جيرمان)، بيرفيس إستوبينيان (ميلان)، فيليكس توريس (إنترناسيونال)، جويل أوردونيز (كلوب بروج)، جاكسون بوروبيزو (تيخوانا)، أنخيلو بريسيادو (أتلتيكو مينيرو).

لاعبو الوسط: مويسيس كايسيدو (تشيلسي)، آلان فرانكو (أتلتيكو مينيرو)، كيندري بايز (ريفر بليت، على سبيل الإعارة من تشيلسي)، بيدرو فيتي (UNAM)، جوردي ألكيفار (إنديبندينتي ديل فايي)، دينيل كاستيو (ميدتيلاند)، يامار ميدينا (جينك).

المهاجمون: إينر فالنسيا (باتشوكا)، كيفن رودريجيز (يونيون سان جيلواز)، جوردي كايسيدو (هوراكان)، نيلسون أنغولو (سندرلاند)، أنتوني فالنسيا (أنتويرب)، جيريمي أريفالو (شتوتجارت).

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أخبار الفريقين والقوائم

يدرب المكسيك خافيير أغيري، رغم عدم توافر أي معلومات مؤكدة حاليًا بشأن الإصابات أو الإيقافات الخاصة بـ El Tri. ولم يتم الإعلان عن أي تشكيل أساسي محتمل في هذه المرحلة. وبالمثل، لا توجد لدى سيباستيان بيكاسيسي، مدرب الإكوادور، غيابات مؤكدة أو مخاوف انضباطية في البيانات المتاحة. وستتم إضافة تحديثات بشأن قائمتَي المنتخبين مع اقتراب موعد انطلاق المباراة فور تأكيد المعلومات الرسمية.

المستوى

سجل المواجهات المباشرة

التقى الطرفان مؤخرًا في أكتوبر 2025، وتعادلا 1-1 في مباراة ودية. وقبل ذلك، حسم التعادل السلبي 0-0 مواجهتهما في كوبا أمريكا في يوليو 2024. وعلى مدار آخر خمس مواجهات، فازت المكسيك مرتين، وفازت الإكوادور مرة واحدة، وانتهت مباراتان بالتعادل. وفازت المكسيك 3-2 في مباراة ودية عام 2019، بينما فازت الإكوادور 3-2 في 2021.

الترتيب

أنهت المكسيك منافسات المجموعة الأولى في الصدارة، بينما أنهت الإكوادور دور المجموعات في المركز الثالث بالمجموعة الخامسة.