مكتوميناي: اللعب بجوار بوجبا ممتع ولا نخشى ولفرهامبتون

تعرف على تصريحات مكتوميناي حول مواجهة الولفز

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

أكد سكوت مكتوميناي، لاعب مانشستر يونايتد، أنّه يتطور كثيرًا باللعب بجوار بول بوجبا كاشفًا عن صعوبة مواجهة ولفرهامبتون.

مانشستر يونايتد يحل ضيفًا على ولفرهامبتون مساء غد، الإثنين، في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

وقال مكتوميناي في تصريحات للموقع الرسمي: "اللعب بجوار بوجبا أمر رائع وخاصة وأنّ لدينا علاقة جيدة داخل الملعب ونحاول تطوير الأمر وفهم طريقة اللعب والتأقلم على المتغيرات المختلفة".

وواصل: "أعتقد أنّ المباريات الأولى في الموسم ستكون جيدة لأجل إقناع المدرب بإمكانياتي والمنافسة على مركز أساسي وخاصة وأنّ التدريبات وحدها لا تكفي للحصول على ثقة المدرب".

صاحب الـ 22 عامًا أشار إلى أهمية التأقلم على شغل أكثر من مركز في وسط الملعب وضرب المثل بمايكل كاريك الذي كان يلعب أحيانًا في مركز 8 أو 6 بحسب مجريات وأهداف اللقاء.

وواصل: "الهزيمة مرتين من ولفرهامبتون على أرضه لا يعبر عن شيء، هذه كرة القدم وتلك الأمور يمكن أن تحدث ولقد لعبنا بصورة جيدة للغاية في المباراتين ولكن لولا التفاصيل الصغيرة لما خسرنا".

واختتم: "ولفرهامبتون لديه العديد من الأسماء المميزة مثل نيفيس وموتينيو وغيرهم ولن تكون المباراة سهلة على الإطلاق ولكننا سنحاول تقديم أفضل ما لدينا لأجل الفوز باللقاء والاستمرار في تحقيق النتائج الإيجابية".

جدير بالذكر أنّ مانشستر يونايتد انتصر في مباراة الجولة الأولى برباعية نظيفة على تشيلسي.