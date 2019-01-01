مكتشف ميسي: لا أريد انضمام جريزمان لبرشلونة

تعرف على تصريحات ريكساش حول إمكانية التعاقد مع جريزمان

أكد كارلوس ريكساش، لاعب برشلونة السابق ومستشار بمجلس إدارة الفريق الكتالوني، رفضه للتعاقد مع الفرنسي أنطوان جريزمان من أتلتيكو مدريد في الصيف المقبل.

التقارير الصحفية تؤكد رغبة برشلونة لحسم صفقة جريزمان في الصيف ودفع الشرط الجزائي.

وقال ريكساش في تصريحات لإذاعة كادينا سير الإسبانية: "كنت أتمنى ألا يطلق جمهور كامب نو صافرات الاستهجان على جريزمان في مباراة أتلتيكو مدريد الأخيرة ولكن هذا لا يعني دعمي لفكرة التعاقد معه".

وتابع: "إنّه لاعب جيد ويخدم مدرسة برشلونة ولكني لا أود التعاقد معه لأنّه يقوم بذات المهام التي يفضل ليونيل ميسي القيام بها في المباراة ووجوده لن يكون مفيدًا".

ليو المحظوظ أمام مانشستر يونايتد 👌

ميسي فاز بـ 4 بطولات دوري أبطال منهم 2 على حساب يونايتد 🔴

منافسة رونالدوxميسي الجبّارة بدأت من هناك .. جذورها في مانشستر 🤛🤜



إليكم القصة كاملة بالتفصيل 🔽 pic.twitter.com/lHY26mLNSr — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 10, 2019

لاعب برشلونة السابق تحدث عن أهمية مواجهة مانشستر يونايتد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

واختتم: "برشلونة يقدم موسمًا جيدًا للغاية وفي السنوات الأخيرة حصدنا الدوري ودوري الأبطال كثيرًا ولكن الغياب عن حصد التشامبيونزليج جعله مطلبًا جماهيريًا. نحتاج لبعض الحظ للفوز بالأبطال وربما الثلاثية".

جدير بالذكر أنّ رئيس أتلتيكو مدريد، إنريكي سيريزو، نفى إمكانية التخلي عن جريزمان في الصيف المقبل.