النتائج المباشرة
الدوري الإنجليزي الممتاز

مكاملة هاتفية بين وودوارد ونجوم الفريق.. صحيفة ميرور تكشف كواليس إقالة مورينيو

التعليقات()
AA
كيف تخلص مانشستر يونايتد من كابوس مورينيو.. ميرور تجيب

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

كشفت صحيفة الميرور البريطانية كواليس إقالة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو من تدريب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، والذي تم منتصف الأسبوع الماضي.

اختيارات المحررين

وكان مانشستر يونايتد قد أقال جوزيه مورينيو من تدريب الفريق بعد الهزيمة الأخيرة أمام ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف، وعينت أولي جانر سولشاير خلفًا له.

وبخصوص ذلك، كشفت صحيفة ميرور آخر الأحداث التي وقعت قبل إعلان مانشستر يونايتد إقالة جوزيه مورينيو بشكل رسمي أمام وسائل الإعلام.

وتزعم صحيفة صن داي تايمز أن أحد أبرز اللاعبين في مانشستر يونايتد هو من اتصل بوودوارد، وأخبره أن الفريق أصبح مستاءً من توجد مورينيو على عارضته الفنية.

وكان مورينيو متوجهًا إلى كارينجتون من أجل الاجتماع مع وودارد لمناقشة خطة سوق الانتقالات الشتوية، إلا أنه تفاجأ أن الاجتماع قد أقيم من أجل إقالته وحصوله على الشرط الجزائي الموجود في العقد والمقدر بحوالي 26 مليون يورو.

يذكر أن جوزيه مورينيو قد دخل في مشاكل مع عدد من لاعبي الفريق، وجاء على رأسهم أليكسيس سانشيز وبول بوجبا، الأمر الذي فشل السبيشيال وان في احتوائه ليهوي به إلى الإقالة في النهاية.

الموضوع التالي:
ظهير أيسر وبدون أهداف.. هكذا اختتم ساؤول موسم 2018 مع أتلتيكو مدريد
الموضوع التالي:
لاعب التعاون: مستعد أن اعتزل اللعب لو كان طردي أمام الرائد صحيحًا
الموضوع التالي:
تريزيجيه يتواجد في التشكيل المثالية للدور الأول من الدوري التركي
الموضوع التالي:
قبل بداية سوق الانتقالات الشتوية 2019 .. ماذا يحتاج برشلونة لتدعيم صفوفه؟
الموضوع التالي:
ما هو النطق الصحيح لاسم مارتن لازارتي؟ مدرب الأهلي الجديد؟
إغلاق