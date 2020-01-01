مكالمة هاتفية غيرت وجهة ميدو من يوفنتوس إلى روما بسبب إبراهيموفيتش

ميدو كان في طريقه إلى تورينو للانضمام إلى يوفنتوس، ولكن تغيرت الأمور.

يمتلك النجم المصري أحمد حسام ميدو، لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، الكثير من التجارب الاحترافية الرائعة، خلال مسيرته داخل المستطيل الأخضر، قبل اعتزال اللعبة.

وخلال إحدى اللقاءات التليفزيونية منذ أكثر من عامين، روى أحمد حسام ميدو قصة مثيرة للغاية، وراء انتقاله إلى روما الإيطالي، وفي المقابل انتقال النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش إلى يوفنتوس.

يقول ميدو: "كنت لاعبًا في صفوف مارسيليا الفرنسي، وإبراهيموفيتش مازال في أياكس الهولندي، وكانت هناك رغبة من يوفنتوس وروما الإيطاليان لضم إبراهيموفيتش نظرًا لتألقه مع منتخب السويد في بطولة كأس أمم أوروبا، كرغبة أولى، وضمي رغبة ثانية".

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وتابع: "زلاتان كان يرغب في الانضمام لفريق روما، وكنت لا أمانع الانتقال لروما أو يوفنتوس، ولكن الأمور كانت تسير بشكل جيد، واجتمعنا في إحدى المطاعم، مع وكيلنا مينو رايولا".

وأردف: "روما توصل لاتفاق مع أياكس لضم زلاتان مقابل 17 مليون يورو، وتم إبلاغي بأنني سأنضم إلى صفوف يوفنتوس، وبالفعل بدأنا إنهاء كافة الإجراءات، وقمنا بحجز تذاكر الطيران".

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واستطرد قائلًا: "كنت في الطريق إلى المطار، من أجل التوجه إلى تورينو وخوض الفحوصات الطبية والانضمام ليوفنتوس، رفقة المحامية البرازيلية رفاييلا، فوجئت باتصال من مينو رايولا غير الأمور".

وواصل: "رايولا أبلغني أن يوفنتوس توصل لاتفاق مع أياكس لضم إبراهيموفيتش مقابل 19 مليون يورو، وأنني سأنتقل إلى روما، وهذا ما حدث بالفعل".

ميدو اختتم حديثه قائلًا: "إبراهيموفيتش عندما انتقل إلى يوفنتوس وجد مدربًا اعتمد عليه بشكل أساسي على حساب ديل بييرو، وفي المقابل، حدثت تغييرات في الجهاز الفني لروما الإيطالي، وهو ما تسبب في عدم انتظامي مع الفريق".