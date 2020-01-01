مكالمات هاتفية تكشف تورط يوفنتوس في الفساد بقضية سواريز

التحقيقات مستمرة بدخول النادي الإيطالي بدائرة الاتهام

تستمر قضية اتهام النجم الأوروجوياني لويس سواريز، بالغش في اختبار اللغة من أجل الحصول على الجنسية الإيطالية، في إثارة الجدل على جميع المستويات.

سواريز تم اتهامه بالغش، من أجل تسهيل حصوله على شهادة اللغة الإيطالية B1، لمنحه الجنسية، وإتمام انتقاله من برشلونة ليوفنتوس في أقرب فرصة ممكنة.

اعتراضات جديدة هزت القضية، وفقاً لما أكدته صحيفة "كورييري ديلا سيرا"، حول وجود مكالمات هاتفية من محامي يوفنتوس،بالمسؤولين في جامعة بيروجيا، لتسهيل حصول سواريز على الشهادة.

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وأوضحت أن سيمون أوليفييري المدير العام للجامعة، تواصل مع المحامية ماريا توركو التابعة للفريق القانوني ليوفنتوس، من أجل الاتفاق على كيفية إجراء الامتحان لسواريز.

وكشفت المكالمة عن محاولة يوفنتوس التأكد من حصول سواريز على كافة الأسئلة قبل دخوله الامتحان لضمان نجاحه.

وتضمنت التسهيلات أيضاً، تقديم موعد الاختبار، ليتم في 17 سبتمبر الجاري بدلاً من يوم 22 كما كان مقرراً في البداية.

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ومن المقرر إجراء المزيد من التحقيقات بالقضية، وسط شبهة تورط يوفنتوس في جريمة فساد مع سواريز لتسهيل حصوله على الجنسية.

جدير بالذكر أن صفقة انتقال سواريز إلى يوفنتوس فشلت بسبب هذه التعقيدات، ليصبح اللاعب على أعتاب الانضمام لأتلتيكو مدريد، بعد توصل الأخير لاتفاق نهائي مع برشلونة.