مكافأة مالية ضخمة لبطل الأندية العربية .. ومصير كأس العرب

كشفت تقارير صحفية، عن تفاصيل جديدة تخص النسخة المقبلة من بطولة الأندية العربية، بعد استقرار الاتحاد العربي لكرة القدم على عودتها، كما تم الكشف عن مصير بطولة كأس العرب للمنتخبات.

ما هي تفاصيل بطولة الأندية العربية المقبلة؟

أكدت صحيفة "الرياضية" السعودية، على أن الاتحاد العربي سيقدم مبلغ 6 ملايين دولار لبطل النسخة المقبلة من بطولة الأندية العربية، والتي تم الاستقرار على عودتها بعد سنتين من الغياب.

وأضافت الصحيفة أن البطولة العربية ستُلعب من دور الـ32، وتصل إلى تصفية 12 فريقًا، سيتم تقسيمهم على مجموعتين، على أن تُلعب بعد انتهاء كأس العالم قطر 2022.

وتوج بآخر نسخة من البطولة العربية للأندية، فريق نادي الرجاء البيضاوي المغربي، بعد الفوز على الاتحاد السعودي بركلات الترجيح في المباراة النهائية.

وستحمل النسخة المقبلة رقم 30 في تاريخ البطولة العربية للأندية، بعدما أقيمت 29 نسخة من قبل.

ما هو مصير بطولة كأس العرب للمنتخبات؟

وأكدت الصحيفة على أن كأس العرب للمنتخبات ستقام بنظام التجمع، مثلما حدث في النسخة الماضية، وذلك بعد نجاح هذا النظام وتقديم بطولة رائعة.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، مع نظيره رئيس الاتحاد الدولي؛ السويسري جياني إنفانتينو، على هامش كأس العالم قطر 2022، لوضع الترتيبات التي تخص البطولة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي تم عقده من جانب الاتحاد العربي لكرة القدم، برئاسة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وحضور كافة أعضاء المجلس حضوريًا وعن بُعد عبر الاتصال المرئي.

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