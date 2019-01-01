مكافأة مالية كبيرة للاعبي الزمالك عقب الوصول لنهائي الكونفدرالية

الزمالك تخطى النجم الساحلي ووصل إلى المباراة النهائية امام نهضة بركان

فيسبوك تويتر بلال محمد

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، صرف مكافأة قدرها 100 ألف جنيه لكل لاعب في الفريق، وذلك بعد الوصول للمباراة النهائية في بطولة الكونفدرالية.

وتأهل الفارس الأبيض إلى النهائي، بعد تغلبه على النجم الساحلي التونسي بهدف دون رد في مباراتي الذهاب والإياب من دور نصف النهائي.

وانتهت مباراة الإياب بالتعادل السلبي بين الفريقين، على الملعب الأوليمبي في سوسة، في لقاء شهد حالة طرد لمحمود جنش حارس الزمالك.

وتواصل رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء، مع أمير مرتضى المشرف العام على الفريق، وإسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة عقب اللقاء، من أجل تهنئة الفريق واللاعبين.

🎤- صف جروس بأول حرف من اسمك؟ pic.twitter.com/CB4xzBX9s0 — جول مصر (@goaleg) May 5, 2019

وقرر رئيس النادي، صرف مكافأة لكل لاعب بقيمة 100 ألف جنيه عقب المباراة، مشيداً بالروح القتالية للفريق، والإصرار على تشريف الزمالك.

ويلعب الزمالك أمام نهضة بركان المغربي، في نهائي البطولة يوم 19 مايو الجاري في المغرب، على ان تكون مباراة الإياب يوم 26 من الشهر ذاته في مصر.