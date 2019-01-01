مكافأة خاصة للاعبي الرجاء البيضاوي بعد التتويج بالسوبر الإفريقي

الرجاء توج بالسوبر الإفريقي على حساب الترجي التونسي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

قرر مجلس إدارة الرجاء البيضاوي، أمس الإثنين، صرف مكافأة خاصة للاعبي الفريق بعد الفوز بكأس السوبر الإفريقي على حساب الترجي التونسي.

وكان الرجاء البيضاوي المغربي قد توج بكأس السوبر الإفريقي على حساب الترجي، بعد الفوز بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي شهدت إثارة كبيرة.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، أن إدارة النادي قررت صرف 10 آلاف دولار لكل لاعب، عقب التتويج بالكأس الغالية على حساب بطل إفريقيا الترجي.

وكان الرجاء حصل على مكافآة الفوز ببطولة السوبر الإفريقي التي وصلت إلى 200 ألف دولاء، ومثلهم من الاتحاد المغربي لكرة القدم بعد الحصول على الكأس.

وأشارت بعض التقارير أن الاتحاد القطري لكرة القدم قد قدم مكافآة للفائز بكأس السوبر الإفريقي بعد إقامته هناك على أرضها، حيث وصلت إلى 400 ألف دولار.

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ورفعت هذه المكافأت من الروح المعنوية للاعبين بعد موسم مليئ بالمباريات وصلت إلى أكثر من 50 لقاء في جميع المسابقات المشارك بها الرجاء.