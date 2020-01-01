مكافآت ضخمة .. إدارة الاتحاد تحفز لاعبيها للبقاء في الدوري

رصد مكافآت ضخمة للاعبي الاتحاد من أجل البقاء وعدم الهبوط.

رصدت إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، مكافآت ضخمة للاعبي الفريق الأول، حتى نهاية الموسم، بهدف الابتعاد عن الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى السعودي.

الاتحاد يعاني على مستوى النتائج بمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، حيث يحتل الفريق المركز الثاني عشر برصيد 26 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن مراكز الهبوط.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن إدارة الاتحاد رصدت مبلغ 6 ملايين ريال مكافآت الفوز حتى نهاية الدوري، تحفيزًا للاعبي الفريق خلال المباريات المتبقية.

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إدارة الاتحاد منحت اللاعبين وأجهزة الفريق مليون ريال بعد الفوز على الاتفاق، في المباراة التي أقيمت يوم الجمعة الماضي بالجولة 25 ضمن منافسات الدوري بهدف دون رد.

وحفزت إدارة الاتحاد لاعبيها بعد قرارها بمكافأتهم بمليون ريال آخر، بعد أي فوز في الجولات الخمس المتبقية، حيث سيتحصلون على 6 ملايين ريال حال تحقيق الفوز في باقي المباريات.

اللائحة الداخلية لفريق نادي الاتحاد تقضي بمنح كل لاعب 10 آلاف ريال بعد كل فوز، ولكن سيحصل كل لاعب على مبلغ يفوق اللائحة، بعد خطوة إدارة الاتحاد.

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ويستعد الاتحاد لمواجهة الفيصلي مساء يوم الأربعاء المقبل، بالجولة 26 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.