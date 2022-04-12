مقترح غريب .. "فليشارك المنتخب السعودي في دوري روشن!"

البعض يحاول تقديم مقترحاته للنهوض بالأخضر بعد صدمة وداع مونديال قطر

يقدم الكثيرون على تقديم مقترحاتهم للمحاولة بالنهوض بعد الوداع الصادم للمنتخب السعودي لكأس العالم قطر 2022، لكن ربما هذا المقترح هو الأغرب.

الأخضر السعودي ودع مونديال قطر متذيلًا جدول ترتيب مجموعته برصيد ثلاث نقاط، خلف الأرجنتين وبولندا والمكسيك، إذ كان في حاجة للفوز في المباراة الأخيرة أمام المكسيك كي يصعد لدور الـ16، لكنه فاجأ الجماهير وهُزم بثنائية مقابل هدف وحيد.

الإعلامي عبد الله القبيع طالب مسؤولي الاتحاد السعودي لكرة القدم باستحداث نظام مشاركة المنتخب الوطني في الدوري المحلي، وقال القبيع، خلال تصريحاته لإذاعة: "ألف ألف": "أنا حزين ومتفائل في الوقت نفسه، لا يمكن أن أقول أن خروجنا من المونديال مذل، قدمنا كرة جميلة، هذه المشاركة كانت مختلفة، لا أعلم لقرب المسافة دور أم ماذا؟!، بجانب الانتصار أمام الأرجنتين، لكن هناك شيء خاطئ، بالطبع لا يوجد مانع من أن يضم المدرب لاعبًا ممن فازوا بدوري أبطال آسيا كي يمثلوا المنتخب، لكن إلى متى؟!".

وأضاف: "لدي مقترح أتمنى أن يكون للمنتخب السعودي فريقًا يشارك في الدوري السعودي، هذا اقتراح غريب، لكن لما لا؟".

يذكر أنه خلال ست مشاركات للمنتخب السعودي في كأس العالم، لم يصعد لدور الـ16 إلا في أول مشاركة له فقط في عام 1994.