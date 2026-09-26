مقالات القراء | بوسكيتس مدربًا.. مشروع يستحق المتابعة

إذا نجح سيرجيو بوسكيتس في نقل أفكاره وفلسفته التي امتلكها كلاعب، وذكائه الحاد في قراءة تفاصيل اللعب، إلى عالم التدريب، وتمكن من إيصالها إلى لاعبيه وتحويلها إلى سلوك داخل الملعب، فقد نكون أمام مدرب قادر على تقديم أفكار جديدة تغيّر شيئًا من نظرتنا إلى التدريب في كرة القدم.

وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو»، بدأ بوسكيتس خطواته الأولى في عالم التدريب إلى جانب جوليانو بيليتي مع فريق برشلونة أتلتيك، من خلال متابعة اللاعبين وتقديم ملاحظات تكتيكية، ولا سيما للاعبي خط الوسط، تمهيدًا لبدء دورة الحصول على رخصة التدريب.

قد تبدو هذه الخطوة أولية، لكنها تفتح الباب أمام سؤال مهم: هل يستطيع بوسكيتس نقل ذكائه الكروي من الملعب إلى مقاعد التدريب؟

لم يكن بوسكيتس مجرد لاعب ارتكاز تقليدي؛ بل كان أشبه بمدرب داخل الملعب. كان يقرأ المساحات قبل أن تتشكل، ويفهم تحركات زملائه وخصومه، ويتخذ قراراته بناءً على ما سيحدث قبل أن يحدث. هذه القدرات جعلته أحد العناصر المهمة في نجاح أفكار بيب جوارديولا، ومنحت فريقه لاعبًا قادرًا على تسهيل تنفيذ فلسفته داخل الملعب.

ولهذا، فإن السؤال الحقيقي حول بوسكيتس لا يتعلق بمدى ذكائه الكروي، فقد أثبته على مدار سنوات طويلة كلاعب، بل بقدرته على تحويله إلى منهج تدريبي واضح، ونقله إلى لاعبين يختلفون في مستوياتهم وشخصياتهم. فالانتقال من قراءة المباراة واتخاذ القرار بنفسك إلى شرح الأفكار وإقناع الآخرين بتطبيقها تحت الضغط يمثل تحديًا مختلفًا تمامًا.

كما أن النجاح كلاعب لا يضمن النجاح كمدرب. فتاريخ كرة القدم مليء بلاعبي وسط استثنائيين لم تحقق تجاربهم التدريبية المستوى نفسه، مثل باتريك فييرا وأندريا بيرلو. لذلك، فإن تجربة بوسكيتس تستحق المتابعة، ليس فقط لأنه كان لاعبًا استثنائيًا، بل لأن السؤال الأهم هو: ماذا سيفعل بكل ذلك الفهم الذي امتلكه للعبة عندما يصبح مسؤولًا عن تعليمها للآخرين؟

إذا امتلك الشخصية والقدرة القيادية التي تمكّنه من فرض أفكاره وتطبيقها، فقد نكون أمام مشروع مدرب مختلف. أما إذا بقي ذكاؤه حبيس تجربته كلاعب، فستظل عبقريته دليلًا على عظمته كلاعب، لا على قدرته كمدرب.

وفي النهاية، عبقرية اللاعب قد تمنحك نقطة بداية استثنائية في التدريب، لكنها لا تمنحك النجاح تلقائيًا. النجاح الحقيقي يبدأ عندما تستطيع أن تجعل الآخرين يرون اللعبة بالطريقة التي كنت تراها أنت.