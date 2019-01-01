مقارنة | هل أصبح ماني أهم من صلاح في هجوم ليفربول؟

من الأكثر نجاعة تهديفية في هجوم ليفربول؟

تويتر كتب | محمود عبد الرحمن | فيس بوك

أكد ساديو ماني مرة أخرى أنه العلامة الفارقة في هجوم ليفربول في العام الحالي، بعد أن ساهم في عودة ناديه لصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، بتسجيله هدفًا في الفوز 2/1 على فولهام يوم الأحد.

ويأتي تألق ساني في الوقت الذي لا يزال فيه محمد صلاح يبحث عن هدفه الأول منذ 7 مباريات في كافة المسابقات، وقد عادل ماني رصيد صلاح في عدد الأهداف في البريميرليج «17» وفي الموسم بشكل عام «20» كأفضل هدافي ليفربول حتى الآن.

كانت أهداف صلاح قد دفعت فريق يورجن كلوب إلى مستوى آخر على مدار الأشهر الثمانية عشر الماضية، لكنه يعيش الآن أسوأ فترة له مع ليفربول على مستوى «عجاف الأهداف».

ولم يتأثر ليفربول بهبوط مستوى صلاح، والفضل في ذلك يعود للطفرة التي يعيشها ماني، الذي سجل 7 أهداف في آخر 5 مباريات له، و11 من آخر 11 مباراة.

ويحتل ماني رفقة صلاح وأوباميانج وهاري كين المركز الثاني على لائحة هدافي البريميرليج برصيد 17 هدفًا بفارق هدف واحد عن أجويرو.

لكن ماني يتفوق بشيء فريد ألا وهو أنه لم يسجل أي هدف من ضربة جزاء، وبالتالي إن قمنا باستبعاد الأهداف من ركلات الجزاء من حصة الهدافين، سنجد أن ماني هو هداف البريميرليج كما يُشير الجدول في الأسفل.

اللاعب النادي الأهداف بدون ركلات الجزاء ساديو ماني ليفربول 17 سيرجيو أجويرو مانشستر سيتي 16 رحيم ستيرلينج مانشستر سيتي 15 بيير إيميريك أوباميانج آرسنال 14 محمد صلاح ليفربول 14 هاري كين توتنهام 13

والشيء اللافت أن ماني سجل أهدافه من عدد محاولات على المرمى أقل من صلاح وبدقائق أقل من التي خاضها النجم المصري، لذلك فهو أفضل من حيث معدل الأهداف بحسب الدقائق بهدف كل 144 دقيقة في البريميرليج، مقابل هدف كل 155 دقيقة لصلاح.

وهناك رقم آخر يؤكد الحجة القائلة أن هجوم ليفربول يعيش على ماني حاليًا، فإن نظرنا إلى كم الفرص المحققة المهدرة سنجد أن صلاح هو ثاني أكثر اللاعبين في البريميرليج هذا الموسم إهدارًا للفرص، بواقع 15 فرصة خلف بيير إيميرك أوباميانج الذي أهدر 19 فرصة، في المقابل فلم يهدر ماني سوى 7 فرص محققة، وبالتالي نجاعة النجم السنغالي أمام المرمى تفوق أي مهاجم في البريميرليج.

لكن هناك شيء يتفوق فيه صلاح على مستوى صناعة اللعب. ففي البريميرليج صنع صلاح 7 أهداف مقابل هدف واحد صنعه ماني، كما صنع صلاح 13 فرصة سانحة للتسجيل لزملائه، مقابل 5 فقط لماني.

وفي الأخير نترككم أدناه مع تلك المقارنة الشاملة بين صلاح وماني في البريميرليج حتى الآن.

