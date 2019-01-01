مقارنة | كينو × كهربا، من الأفضل بالأرقام؟

لمن الغلبة بلغة الأرقام؟

تويتر كتب | محمود عبد الرحمن | فيس بوك

لم يكن أحد يتوقع أن تأخذ مباراة بين الزمالك وبين أحدث اسم على الدوري المصري «بيراميدز» كل هذا الاهتمام لولا ما أحدثه هذا الغول الثري، من حراك على ساحة كرة القدم المصرية على مستوى الإنفاق والصفقات الضخمة والتي كان آخرها ضم الهداف السوري عمر خربين.

ستكون موقعة الزمالك وبيراميدز على ملعب بتروسبورت يوم الخميس المقبل، والتي تأتي ضمن مؤجلات الجولة التاسعة، إحدى المباريات المفصلية في مشوار الفريقين في البطولة.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 38 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الزمالك، مع أفضلية خوض الفريق الأبيض لـ3 مباريات أقل.

ويتسلح الفريقان بعدة أوراق رابحة، لكن تبقى أبرز ورقتين هما محمود كهربا ووالنجم البرازيلي كينو.

يشترك الثنائي في حرف الكاف وفي مركز الظهير الأيسر وبخصائص فنية كالمراوغة والمهارة والحس التهديفي العالي.

ويُقدم الثنائي مستويات رائعة هذا الموسم وهو ما توضحه الأرقام أدناه، وبتحليلها سنجد تفوق لكهربا في الأهداف رغم خوضه مباريات أقل، وذلك لأن كهربا أقرب للمهاجم الثاني الحر أو الجناح الحر ولا يكتفي باللعب على خط الملعب تاركًا ذلك للظهير «بمواصفات الجناح» خلفه عبدالله جمعة.

لكن في بيراميدز تختلف أدوار كينو حيث يعمد باستمرار على فتح الملعب وأخذ الخط والمراوغة والاختراق للداخل والتصويب في الزاوية البعيدة إن تطلب الأمر، أو صناعة اللعب، لذلك ستلاحظ أنه أفضل على مستوى صناعة الأهداف والفرص عن كهربا حتى لو كان قد خاض مباريات أكثر.

في هذا الموضوع سندع لغة الأرقام في الدوري المصري فقط تتحدث لتوضح أفضلية كل منهما على الآخر في كل الجوانب المهمة لطبيعة مركزهما.