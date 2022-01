مقابل 5 استرليني فقط .. كارلوس يعود من الاعتزال ليوم واحد!

عاد أسطورة كرة القدم البرازيلية روبرتو كارلوس من الاعتزال كلاعب لأحد الفرق الهواة في إنجلترا لمدة يوم واحد فقط.

وتمكن الفريق من التوقيع مع أسطورة كرة القدم البرازيلية بعد أن فاز في يانصيب للتوقيع مع أسطورة كرة قدم ليوم واحد.

كيف حدث الأمر؟

"The Bull In The Barne" هو فريق هواة يقع في شمال إنجلترا دفع 5 جنيهات من أجل يانصيب تقام من أجل الحصول على خدمات واحد من أساطير كرة القدم للعب من أجلهم ليوم واحد فقط.

وتمت إجراءات السحب من خلال منصة ebay ليفوز النادي الإنجليزي، وهو الأمر الذي كان بمثابة مفاجأة بالنسبة للاعبي الفريق.

كيف تفاعل لاعبو الفريق مع الأمر؟

قائد الفريق ماثيو براون تحدث لبي بي سي، وقال: "بعد ظهر أحد أيام الجمعة، أرسل لنا مدربنا، إد سبيلر، رسالة مفادها أننا فزنا ولم يصدقه أحد".

وأضاف: "في البداية اعتقدنا أنه كان يضحك علينا، وخرجت تلك الليلة ولم أبالي ثم استيقظت على رسائل"هل هذا صحيح بشأن روبرتو كارلوس؟".

وتابع: "في تلك اللحظة، قُلت أن هذا لا يمكن أن يكون صحيحًا، من المتوقع أن يكون حلمًا".

واختتم براون: "تقاعد أحد زملائنا في الفريق منذ أسبوعين لأنه قال إنه لم يعد لائقًا بدرجة كافية بعد الآن، لكنني أعتقد أنه سيندم على قراره الآن".