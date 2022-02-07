مقابلة مع بيكيه.. السبب الحقيقي لفشل انتقال دي ليخت لبرشلونة

كشف تقرير صحفي عن مفاجأة بشأن رفض الهولندي ماتياس دي ليخت، مدافع يوفنتوس الحالي الانتقال إلى برشلونة في عام 2019.

وكان دي ليخت ارتبط بشكل مباشر بالانتقال إلى برشلونة عندما كان لاعبًا لنادي أياكس لكنه في النهاية اختار الانضمام لصفوف السيدة العجوز.

ما الذي غير رأي دي ليخت؟

ووفقًا لما ورد عن صحيفة "سبورت"، فإن دي ليخت كان يرغب بالفعل الانضمام إلى برشلونة، لكن حديثه مع جيرارد بيكيه عندما التقيا في فندق على البحر الكاريبي أثناء المفاوضات، هو ما جعله يغير رأيه.

وقالت الصحيفة أن بيكيه قد أحبط دي ليخت عن طريق إبلاغه أنه لن يلعب بشكل منتظم مع الفريق.

وهو ما جعل اللاعب الهولندي يشعر بالتهديد من كلمات بيكيه، لا سيما أنهما يلعبان في نفس المرك لذلك قرر الانتقال إلى يوفنتوس.

ما هي ردود الأفعال على الواقعة؟

بحسب الصحيفة فإن بيكيه نفى هذه الواقعة، أما من جانب دي ليخت ووكيله مينو رايولا فلم يكذباها.

وكان دي ليخت انتقل إلى يوفنتوس قادمًا من أياكس بصفقة كلفت خزائن النادي 75 مليون يورو، تدفع على خمس سنوات، و10.5 ملايين إضافية في صورة حوافز.

اقرأ أيضًا:

لاعب المغرب: خسرنا أمام صلاح وبقية لاعبي مصر يهدرون الوقت فقط

بين برشلونة وريال مدريد.. "سبايدر مان" يكشف فريقه المفضل

رسميًا .. دورتموند يقطع الطريق على برشلونة ونيوكاسل ويضم زوله!