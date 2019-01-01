مفجأة - برشلونة يبتعد عن جريزمان

محادثات انتقال أنطوان جريزمان من أتليتيكو مدريد إلى برشلونة تتوقف

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أكد خوسيه ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة أن المفاوضات بين الفريق الكتالوني وأتليتيكو مدريد من أجل النجم الفرنسي أنطوان جريزمان توقفت في الوقت الحالي.

وكان أنطوان جريزمان قد أعلن الشهر الماضي رحيله عن أتليتيكو مدريد خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية.

ومع إعلان جريزمان الرحيل عن صفوف أتليتيكو مدريد، ظهر برشلونة كأبرز المهتمين وأقرب المرشحين للتعاقد مع النجم الدولي الفرنسي.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٧ يونيو ٢٠١٩

ومع تطور الأمور، وفي الوقت الذي انتظر فيه الجميع الإعلان الرسمي لبرشلونة بالتعاقد مع جريزمان، جاء حديث رئيس النادي الكتالوني بما هو عكس ذلك.

حيث أكد بارتوميو رئيس نادي برشلونة أن المفاوضات بين الطرفين توقفت في الوقت الحالي بسبب بعض الخلافات، مؤكدًا أنه لا يعلم ماذا سيحدث مستقبلًا.

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يذكر أن تقارير صحفية قد أشارت إلى اقتراب أتليتيكو مدريد من التعاقد مع جواو فيليكس جوهرة بنفيكا من أجل خلافة جريزمان في هجوم الروخيبلانكوس.