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مفجأة - برشلونة يبتعد عن جريزمان

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Getty Images
محادثات انتقال أنطوان جريزمان من أتليتيكو مدريد إلى برشلونة تتوقف

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

أكد خوسيه ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة أن المفاوضات بين الفريق الكتالوني وأتليتيكو مدريد من أجل النجم الفرنسي أنطوان جريزمان توقفت في الوقت الحالي.

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وكان أنطوان جريزمان قد أعلن الشهر الماضي رحيله عن أتليتيكو مدريد خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية.

ومع إعلان جريزمان الرحيل عن صفوف أتليتيكو مدريد، ظهر برشلونة كأبرز المهتمين وأقرب المرشحين للتعاقد مع النجم الدولي الفرنسي.

ومع تطور الأمور، وفي الوقت الذي انتظر فيه الجميع الإعلان الرسمي لبرشلونة بالتعاقد مع جريزمان، جاء حديث رئيس النادي الكتالوني بما هو عكس ذلك.

حيث أكد بارتوميو رئيس نادي برشلونة أن المفاوضات بين الطرفين توقفت في الوقت الحالي بسبب بعض الخلافات، مؤكدًا أنه لا يعلم ماذا سيحدث مستقبلًا.

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يذكر أن تقارير صحفية قد أشارت إلى اقتراب أتليتيكو مدريد من التعاقد مع جواو فيليكس جوهرة بنفيكا من أجل خلافة جريزمان في هجوم الروخيبلانكوس.  

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