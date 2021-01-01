"مفترق الطرق" .. الهلال والنصر ما بين الدفاع عن اللقب وإنقاذ الموسم الحالي

قطبا الهلال في مفترق الطرق أمام الباطن والعين

يسعى ثنائي الرياض الهلال والنصر، في مباراتهما غدًا الجمعة في أخذ خطوة هامة للغاية في الموسم الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين سواء باستمرار الانتصارات أو العودة إليها.

تستكمل غدًا الجمعة مباريات الجولة الثانية عشر من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بـ3 مباريات من بينهما مباراتين لقطبا الرياض الهلال والنصر.

وتعد مباراة الجولة الـ12 لثنائي الرياض مفترق طرق في مشوارهم بالموسم الحالي، حيث يستضيف النصر نظيره العين، ويحل الهلال ضيفًا ثقيلًا على الباطن.

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موسم قوي للغاية يتسم بالإثارة بين جميع الأندية، وهذا انعكس على المباريات خلال الـ11 جولة الماضية، ويبشر بنهاية موسم قوي للغاية من أجل حسم اللقب.

الهلال والحفاظ على الصدارة

يتصدر الهلال ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 24 نقطة بعد مرور 11 جولة حيث حقق الفوز في 7 وتعادل في 3 وتلقى هزيمة واحدة فقط كانت أمام الوحدة.

ولكن فقد الزعيم 4 نقاط في آخر مباراتين بالتعادل الإيجابي في اللقائين أمام الشباب ثم الاتحاد على التوالي، ليضع صدارته تحت تهديد الأهلي الذي يأتي في الوصافة برصيد 22 نقطة.

وأنقذ التعاون صدارة الهلال الجولة الماضية بفوزه على الأهلي وتعطيله بعد خطف الصدارة، ولكن هل سيستغل الهلال الفرصة بتحقيق الفوز على الباطن، والابتعاد بالصدارة، وينقذ نفسه من السقوط وتخطي الأهلي له في المراحل المقبلة؟

النصر واستمرار الانتصارات

بعد أسوأ بداية في تاريخه بالدوري السعودي، بالهزيمة في 6 مباريات من أول 8 جولات وتعادل في 2 وحقق فوزًا وحيدًا بدأ العالمي في تحسين النتائج.

النصر حقق فوزين وتعادل في آخر 3 مباريات بالدوري السعودي للمحترفين، بواقع الفوز على الباطن بهدفين لهدف والتعادل الإيجابي مع ضمك بهدفين لكل فريق ثم الفوز على الفيصلي بثلاثية مقابل هدفين.

العالمي سيحاول تحت قيادة ألين هورفات المدير الفني المؤقت للفريق بعد رحيل فيتوريا، لاستمرار النتائج الجيدة وتحقيق الفوز على العين الصاعد حديثًا إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.