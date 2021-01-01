مفاوضات "مدرب" الهلال الجديد .. صدمة كبرى لجماهير النصر

الهلال يسعى لإنهاء ملف المدير الفني الجديد

كشفت تقارير سعودية، اليوم الأحد، أن الهلال يتحرك حاليًا للتعاقد مع أحد المدربين الذين تواجدوا منذ فترة وجيزة في الدوري السعودي، لقيادة الفريق في الموسم الجديد.

ويقود البرازيلي روجيرو ميكالي تدريب الفريق في الوقت الحالي كمدرب مؤقت خلفًا للروماني رازفان لوشيسكو الذي رحل مؤخرًا عقب تدهور النتائج.

ووفقًا لما جاء في برنامج "الحصاد الرياضي" عبر قناة "24 الرياضية"، أن الهلال يتحرك حاليًا للتعاقد مع روي فيتوريا المدير الفني السابق للنصر.

وكشف الحصاد الرياضي أن الهلال وضع فيتوريا كخيار ثانٍ بعد فشل المفاوضات مع جاياردو مؤخرًا، حيث تواصلوا بالفعل مع المدير الفني البرتغالي.

وأوضح أن فيتوريا مرحب بتدريب الهلال وتولي منصب المدير الفني، ولكن لديه شرطًا، وهو الحصول على مستحقاته المتأخرة لدى النصر أولًا ومن بعدها يتم كل شيء.

وكان فيتوريا قد تولى تدريب النصر خلال الفترة الماضية، حيث حقق معهم بطولتي الدوري السعودي للمحترفين، وكأس السوبر السعودي.