مفاوضات سعودية مكثفة لأجل ضم أليكسيس سانشيز

الصفقة لن تكون سهلة على الإطلاق

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن وجود مفاوضات بين نادي النصر السعودي وفريق إنتر لأجل ضم المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز.

وكان جناح نادي آرسنال السابق يبحث عن بعض العروض الجديدة لأجل مغادرة الملاعب الإيطالية واكتساب بعض الدقائق قبل بطولة كأس العالم القادمة.

وبحسب ما أورده موقع "FCInternews" فإن وكيل المهاجم التشيلي على اتصال مع رئيس النصر السعودي لبحث وضعية اللاعب.

كما أوضح التقرير أن المهاجم التشيلي نفسه يتفاوض بصفة مباشرة مع نادي النصر لأجل معرفة عرض الفريق السعودي وتطلعاتهم.

فيما أشار التقرير إلى رغبة إنتر في فسخ تعاقدهم مع سانشيز من خلال دفع 4 ملايين يورو للاعب كتعويضات لإنهاء عقده الذي يتبقى عام على نهايته.

وكان أليكسيس سانشيز واضحًا جدًا في رغبته في الانضمام إلى نادٍ لديه تطلعات عالية وقد رفض بالفعل إشبيلية وفياريال وجلطة سراي.

وأوضح التقرير أن النصر سيكون قادرًا على تقديم المزيد من الأموال له، لكن لا يُعتقد أن الصفقة جذابة للغاية للمهاجم التشيلي.

وأشارت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" إلى إن سانشيز يتقاضى راتبًا قيمته 7 ملايين يورو في الموسم مع إنتر، ولن يوافق على الذهاب إلى بطولة متوسطة المستوى.

خصوصًا مع اعتقاده أن بإمكانه اللعب في أعلى المستويات، وهو ما يصعب المهمة على إدارة النصر التي تطمح بالتعاقد مع اللاعب لتقوية صفوف الفريق الهجومية.

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