"مفاوضات رونالدو أثبتت أزمة الثقة داخل نادي الهلال!"

تصريحات فهد بن نافل كشفت أزمة الثقة

يرى الإعلامي الرياضي محمد أبو هداية، أن تأكيد فهد بن نافل رئيس نادي الهلال على وجود مفاوضات مع البرتغالي كريستيانو رونالدو من أجل ضمه، أظهرت وجود أزمة ثقة داخل النادي.

ماذا قال بن نافل عن مفاوضات الهلال مع رونالدو؟

تقارير صحفية عديدة كانت قد تحدثت عن عرض سعوي ضخم للتعاقد مع رونالدو الذي حاول الخروج من اليونايتد لنادٍ يلعب في دوري أبطال أوروبا دون أن ينجح، وقد أشارت إلى رفض اللاعب ذلك العرض رغم أرقامه المذهلة على الصعيد المالي.

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بن نافل سُئل حول الأمر، فأجاب "نعم فاوضنا رونالدو".

وأضاف حول سبب عدم قدومه "المشكلة لم تكن في الرقم أو المبدأ، الهلال قادر على جلب نجوم العالم، بل كان في قرار مركز التحكيم الرياضي منعنا من قيد اللاعبين، كنا نسير في المفاوضات ونتقدم بها لكننا توقفنا عند تأكيد المنع من القيد".

وأتم "نحن لم نتوقف عن مفاوضة اللاعبين رغم قرار المنع، لكننا كنا نؤجل الدخول في المرحلة الأخيرة من المفاوضات حتى يُرفع الإيقاف عنا. كنا نخاف أن تُعلق العقوبة أو تلغى في وقت متأخر من سوق الانتقالات ولذا كان علينا أن نكون جاهزين للبدء فورًا في مرحلة الحسم".

ويرغب نادي الهلال في التعاقد مع كريستيانو رونالدو، من أجل انضمام نجم جديد إلى بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

تصريحات بن نافل أكدت أزمة الثقة

نشر محمد أبو هداية عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، أكد خلالها على وجود أزمة بين رئيس الهلال وإعلامه وجماهير ناديه.

وجاء نص ما كتبه أبو هداية كالآتي: "أزمة ثقة، بين الرئيس وإعلامه وجماهير ناديه، أكدتها مفاوضات رونالدو التي نفاها كافة منسوبي الأزرق، وأكدها رئيسهم بكل شجاعة وصراحة".

واختتم الإعلامي الرياضي تغريدته قائلًا: "يبدو أنه لا يثق بهم، وأنا أتفق معه بشكل كبير جدًا".

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