مفاوضات الهلال مع رونالدو؟ هناك شيء يُدار في الخفاء

هل نرى كريستيانو في الدوري السعودي؟

انتشرت بعض الأخبار خلال الفترة الماضية، عن دخول نادي الهلال في مفاوضات مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

هناك شيء يُدار في الخفاء في مفاوضات رونالدو

ونشر الإعلامي الرياضي عبد العزيز الهدلق تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يكشف خلالها عن رأيه في مفاوضات الهلال مع رونالدو.

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Shahid

الهدلق كتب تغريدة جاء فيها: "من وراء إطلاق كذبة أن الهلال الموقوف عن التسجيل لفترتين يقدم عرضًا لرونالدو؟!، حتى رئيس اتحاد الكرة شارك في الضجة وأطلق تصريحًا يُرحب فيه برونالدو في الدوري السعودي!!".

واختتم عبد العزيز الهدلق تغريدته قائلًا: "هناك شيء يُدار في الخفاء، وستظهر نتائجه قريبًا، ربما خلال فترة التسجيل القادمة".

تسريب مفاوضات رونالدو لإثبات فشل الهلال!

ومن جانبه كشف الإعلامي سليمان الجعيلان رأيه في الأخبار المنتشرة حول تفاوض الهلال مع روناردو، حيث أكد على أن هدفها هو التأكيد على رفض الهلال من أجل فريق آخر.

ونشر الجعيلان عبر حسابه على موقع "تويتر" تغريدة، يكشف خلالها عن رأيه في تلك الأخبار، بعدما أثار ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الجدل.

وجاء نص ما كتبه الجعيلان كالآتي: "يعلمون أن الهلال ممنوع من التسجيل فترتين، ولكن يسربون مثل هذه الأخبار يقولون شفتوا رونالدو رفض عرض الهلال وقبل عرض نادينا، لا وبعدين يتكلمون (كان يعشق فريقنا منذ الطفولة)".

ما هي قصة رفض رونالدو لعرض نادي الهلال؟

أكد ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم تقديم بعض الأندية السعودية بالفعل عروضًا للتعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

رونالدو أشعل فترة الانتقالات الصيفية 2022، بعد أن شدد على رغبته في الخروج من "أولد ترافورد"، وباءت محاولات انتقاله إلى أحد الأندية الأوروبية الكبرى، مثل بايرن ميونخ وتشيلسي، بالفشل.

العروض الرسمية الوحيدة التي تم تقديمها إلى كريستيانو رونالدو كانت من دوري روشن السعودي، ومن المتوقع أن يتم تقديم المزيد من العروض له في المستقبل، حسبما أكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وحسب صحيفة "ذا أثلتيك" الإنجليزية، فإن رونالدو رفض عرضين هائلين ماديًا من الدوري السعودي، الأول كان من الهلال، كما حاول غريمه النصر تقديم عرض إلى "صاروخ ماديرا" لكن البرتغالي رفض العرض على الفور أيضًا.

رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم تحدث مع "ذا أثلتيك" عن العروض التي قدمت إلى رونالدو قائلًا: "نحب أن نرى لاعبًا مثل كريستيانو رونالدو يلعب في الدوري السعودي". "اقرأ المزيد من التفاصيل"

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