مفارقة غريبة وإنجاز جديد بعد هدف رونالدو أمام خصمه المفضل

النجم البرتغالي يواصل هز شباك الخصوم في دوري الأبطال



واصل المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، تألقه على مستوى دوري أبطال أوروبا في جميع الفرق التي لعب لها.

رونالدو سجل الهدف الأول ليوفنتوس في شباك أياكس أمستردام الهولندي، في ذهاب دور الثمانية من النسخة الحالية للبطولة.

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الهدف جعل أياكس أمستردام أحد الخصوم المفضلة لرونالدو، حيث سجل 8 أهداف بشباكه، مقابل 9 أمام بايرن ميونيخ و10 ضد يوفنتوس قبل الانضمام له.

البرتغالي أيضاً يعتبر الأكثر تسجيلاً على ملعب أياكس في الأبطال، متساوياً مع السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، حيث أحرز كل منهما 6 أهداف.

ويعد نجم يوفي هو أكثر اللاعبين تسجيلاً في النادي الهولندي بالبطولة، متفوقاً على ليونيل ميسي الذي أحرز 7 أهداف وروبرت ليفاندوفيسكي الذي سجل 5 برصيده.

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وفي مفارقة غريبة يتصادف اليوم 10 إبريل، مع أول هدف أحرزه رونالدو بدوري الأبطال في عام 2007 مع مانشستر يونايتد.

ويمتلك صاحب الـ34 عاماً 5 ألقاب دوري أبطال في رصيده، 4 منهم مع ريال مدريد ولقب وحيد مع مانشستر في 2008.