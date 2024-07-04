مفارقة غريبة في ترتيب الحراس الأكثر تصديًا للكرة في يورو 2024

البطولة وصلت إلى دور الـ8

شهدت بطولة يورو 2024 المقامة حاليًا في ألمانيا العديد من الظواهر والمفارقات الغريبة، أبرزها ربما العدد الغريب للأهداف العكسية، ومنها ما يتعلق بحراس المرمى الأكثر تصديًا للكرات.

القائمة شهدت مفارقة غريبة وهي أن الحراس الخمسة الأكثر تصديًا للكرة خلال دوري المجموعات والـ16 غادروا جميعًا البطولة! وأبرزهم جانلويجي دوناروما حامي عرين إيطاليا وأفضل لاعبي المنتخب الذي غادر من ثمن النهائي أمام سويسرا.

وتصدر الجورجي جيورجي مامارداشفيلي القائمة بـ29 تصدٍ، وحل ثانيًا بفارق كبير وتحديدًا بـ16 تصدٍ الروماني فلورين نيتا، وبعده جاء الثلاثي دوناروما ويان أوبلاك، حارس مرمى سلوفينيا، وكوين كاستيلس، حارس مرمى بلجيكا، بـ14 تصدٍ لكل منهم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

كانت بلجيكا قد غادرت دور الـ16 بالخسارة أمام فرنسا بهدف نظيف، فيما ودعت رومانيا بالسقوط المدوي أمام هولندا 3-0، ولم يستطع أوبلاك إنقاذ سلوفينيا من الخروج بركلات الترجيح أمام البرتغال رغم تألقه في المباراة وتصديه لركلة جزاء في الأشواط الإضافية سددها كريستيانو رونالدو.

يُشار إلى أن مباريات ربع النهائي ستنطلق مساء غدٍ الجمعة.