اسم غير متوقع يستعد للظهور .. كلوب يُحضر لمفاجأة مُدوية ببداية رحلته مع المنتخب الألماني

حتى في مؤتمره الصحافي التقديمي، أعلن يورجن كلوب أن أسماء ما مجموعه 57 لاعباً مدرجة على قائمته، ممن يضعهم في الحسبان لخوض مبارياته الأولى كمدرب جديد للمنتخب الألماني.

ولم يتحدث صاحب الـ59 عاماً صراحةً عن أي أسماء، لكن من شبه المؤكد أن يكون قد وصل إلى القائمة هذا اللاعب أو ذاك ممن لم يُربَط اسمهم من قبل بمنتخب الاتحاد الألماني على الإطلاق.

وفي مقدمة المراكز، لا سيما مركز حارس المرمى، سيكون كلوب قد دوّن عدة خيارات. فمنذ الاعتزال الثاني - والنهائي الآن - لمانويل نوير بعد الخروج المبكر من مونديال 2026، بات المنتخب الألماني مجدداً دون حارس أول واضح.

وكان حارس بايرن ميونيخ قد استُدعي بشكل خاص مرة أخرى للبطولة المقامة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا خارجاً من اعتزاله الدولي، ليزيح أوليفر باومان الذي كان في الأصل الحارس الأساسي المرتقب إلى دكة البدلاء.

وانتهت البطولة بالنسبة لنوير ومنتخب الاتحاد الألماني كما هو معلوم بشكل مخيّب للآمال للغاية. فقد اضطر المنتخب إلى الرحيل بالفعل من دور الـ32 بعد الهزيمة أمام باراجواي بركلات الترجيح.

وأعلن حارس بايرن ميونخ إثر ذلك اعتزاله الدولي للمرة الثانية، مذكياً من جديد الجدل حول شغل مركز حراسة مرمى منتخب الاتحاد الألماني.

فلمن سيمنح كلوب ثقته الآن في المباريات المقبلة في دوري الأمم أمام هولندا واليونان وصربيا؟

على الورق، تتاح للمدرب عدة خيارات: فمن ناحية، يمكنه أن يستمر في الاعتماد على رجل ذي خبرة مثل باومان لاعب هوفنهايم، أو ألكسندر نوبل (بشكتاش)، أو مارك أندريه تير شتيجن الذي تعافى من جديد والمعار في الموسم الجاري من ناديه الأساسي برشلونة إلى أياكس أمستردام، كسند مستقر بين القائمين.

ومن الممكن أيضاً أن يُقدم كلوب على قطيعة أكثر جذرية، وأن يسعى مع الرياح الجديدة في مركز التدريب إلى تغيير أكبر في الأجيال في مركز حراسة المرمى كذلك.

وهناك ما يكفي من المرشحين المثيرين للاهتمام في هذا الشأن. فقد كان يوناس أوربيج حاضراً بالفعل في البطولة العالمية الأخيرة كحارس للتدريبات، ويُعدّ الخليفة المرشح لنوير في بايرن ميونخ. أما نوح أتوبولو، المعار إلى فرانكفورت، فقد كان مراراً على أعتاب الاستدعاء، لكنه كان يخرج دوماً خاسراً في المقارنة مع مرشحين آخرين. ودينيس زايمن لاعب شتوتجارت (المصاب حالياً) وميو باكهاوس لاعب فرايبورج هما لاعبان آخران لا يزالان صغيري السن للغاية، ويمكن أن يكونا مرشحين محتملين لكلوب في المستقبل.

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كيف سار الموسم حتى الآن بالنسبة لديانت رماج مع كوبنهاجن؟





ثم يوجد بالطبع خيار ثالث: فمع لوريس كاريوس لاعب شالكه أو ديانت رماج لاعب دورتموند، يمكن لكلوب أيضاً أن يمنح ظهورهما الأول للاعبين لم يلعبا بعد دوراً كبيراً في محيط المنتخب الألماني. وعلى وجه الخصوص، يرشح الأخير نفسه بأداءات جيدة مع كوبنهاجن حالياً لتلقّي اتصال من المدرب.

وفي الموسمين الماضيين كليهما كان رماج، الذي انتقل عام 2025 من أياكس إلى بوروسيا دورتموند مقابل خمسة ملايين يورو، معاراً. فقد تخلى عنه أصحاب الزي الأسود والأصفر أولاً إلى كوبنهاجن لمدة عام، ثم لعب المولود في شتوتجارت في العام الماضي على سبيل الإعارة مع هايدنهايم في البوندسليجا، حيث أزاح على الفور الحارس الأساسي منذ سنوات كيفين مولر إلى دكة البدلاء.

والآن عاد ابن الـ24 عاماً - على سبيل الإعارة مجدداً - إلى العاصمة الدنماركية، ويُظهر هناك سبب إمكانية أن يصبح خياراً مطروحاً لكلوب ولحراسة مرمى منتخب الاتحاد الألماني.

وبسبب تأخره في الاستعداد البدني، غاب رماج عن أول مباراتين رسميتين في تشكيلة ناديه الجديد. وكانت الحصيلة في هذه المرحلة: تعادل سلبي 0-0 في تصفيات دوري المؤتمر أمام توركو، وهزيمة مريرة 0-4 في الدوري على أرض فيبورج. وبعد ذلك حصل على فرصته أساسياً - ومنذ ذلك الحين تسير الأمور مع كوبنهاجن على ما يرام.

وقف رماج بين القائمين في المجمل أربع مرات مع الدنماركيين. وحقق كوبنهاجن أربعة انتصارات في هذه الفترة، ولم يتلقَّ سوى هدفين (من بينها ركلة جزاء) وحافظ على نظافة شباكه مرتين. وبفضل ابن الـ24 عاماً أيضاً، لم يحتفل كوبنهاجن بالتأهل إلى دوري المؤتمر فحسب، بل تصدّر في هذه الأثناء ترتيب الدوري كذلك.

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هل يخوض ديانت رماج ظهوره الأول مع منتخب الاتحاد الألماني تحت قيادة يورجن كلوب؟

ونال مؤخراً ثناءً كبيراً على أدائه القوي من معرفة قديمة من البوندسليجا - المدرب السابق لماينز بو سفينسون، الذي يقود حالياً دفة الأمور من على خط التماس في نادي العاصمة الدنماركية.

وقد أوضح سفينسون أن رماج يتمتع بـ"هدوء مع الكرة والقدرة على المشاركة في بناء اللعب، وهو ما يمنحنا بُعداً إضافياً". وفي الوقت نفسه، يتميز الحارس الألماني بـ"حضور قوي" في الملعب.

وأثنى مدرب كوبنهاجن قائلاً إن رماج يضفي "الهدوء على خط الدفاع ويتمتع بعقلية منتصر واضحة".

وخاض رماج، الذي يمكنه نظرياً أيضاً اللعب لكوسوفو بسبب أصول والديه، عشر مباريات دولية مع منتخبات الناشئين الألمانية. وكان آخر ظهور له مع منتخب ألمانيا تحت 20 عاماً قبل نحو خمس سنوات، وقبل ذلك كان أيضاً نشطاً مع منتخبي تحت 19 عاماً وتحت 18 عاماً.

وما إذا كان رماج سيُكافأ فعلاً على حالته الرائعة بأول مباراة دولية له مع المنتخب الأول، فسيتضح ذلك في 17 سبتمبر. عندها سيتعيّن على كلوب حسم قائمته النهائية لمباريات دوري الأمم المقامة تالياً.

وتنطلق البداية بمباراة الذهاب خارج الأرض في 24 سبتمبر أمام هولندا. وبعد ذلك يستضيف منتخب الاتحاد الألماني اليونان وصربيا، قبل أن تنتهي فترة التوقف الدولي بمباراة الإياب أمام اليونان في 4 أكتوبر.