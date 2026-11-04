مفاجأة.. مارينو بوسيتش يطلب من ثنائي الأهلي البحث عن نادٍ آخر!

أسرار جديدة من داخل البيت الأهلاوي..
كشف الصحفي الرياضي أحمد الشمراني، عن مفاجأة من العيار الثقيل؛ بخصوص "الكرواتي-الهولندي" مارينو بوسيتش، المدير الفني لعملاق جدة النادي الأهلي.
بوسيتش يواجه انتقادات عنيفة للغاية، منذ توليه القيادة الفنية لفريق الأهلي الأول لكرة القدم؛ مع أنباء عن رغبة الإدارة في التخلي عنه، وسط وقوف الشرط الجزائي كـ"عقبة".
وفي هذا السياق.. أعلن الشمراني عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الأربعاء، عن إبلاغ بوسيتش اثنين من نجوم الأهلي؛ بضرورة البحث عن نادٍ آخر للانضمام إليه، في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2027".
هذا الثنائي الأهلاوي؛ هما متوسط الميدان نايف مسعود، والجناح البرازيلي ويندرسون جالينو.
وكتب الشمراني عن ذلك؛ بالحرف: "صدق أو لا تصدق.. مدرب الأهلي طلب من جالينو ومسعود، البحث عن أندية في الشتوية".
* مارينو بوسيتش هو من سيرحل
ورغم ذلك؛ أوضح الشمراني أن المدير الفني "الكرواتي-الهولندي"، هو من سيرحل عن الفريق الأهلاوي قريبًا.
وقال الصحفي الرياضي: "الأكيد.. سيادته هو من سيغادر؛ بل على وشك المغادرة".
واعترف أحمد الشمراني بوجود أكثر من خيار، على طاولة مجلس إدارة النادي الأهلي؛ من أجل خلافة مارينو بوسيتش، على رأس القيادة الفنية للفريق الأول.
أملك خبرة صحفية تمتد لأكثر من 15 سنة، حيث بدأت حياتي المهنية بتغطية الأحداث السياسية بكل تفاصيلها، وإجراء لقاءات مع عددٍ كبير من المسؤولين والخبراء المختصين.
ولأنني أعشق الرياضة بصفةٍ عامة وكرة القدم تحديدًا، قررت دخول هذا العالم والتخصص فيه؛ مستفيدًا من الخبرات التحليلية التي اكتسبتها، على مدار سنوات عملي في مجال الصحافة.
وتدرجت في الصحافة الرياضية عبر عديد المحطات، حتى وصلت إلى موقع "GOAL"؛ والذي لا يقتصر عملي فيه على السرد الإخباري فقط، بل المشاركة في كتابة المقالات التحليلية والتقارير والقصص غير التقليدية.
كما ساهمت بعد دخول هذا المجال، في تغطية العديد من الأحداث الرياضية المهمة؛ مثل كأس العالم والأولمبياد، إلى جانب بطولات أوروبا وإفريقيا وآسيا المختلفة.
لكن.. تظل الكرة السعودية والعربية، بكل جوانبها من أرقام وإحصائيات وكواليس خاصة بالأندية واللاعبين المحليين والمحترفين؛ هي مجال تخصصي الأساسي.
أما قصتي الشخصية مع كرة القدم انطلقت في مونديال 1998؛ حيث أتذكر عندما وقعت وقتها في حب منتخب البرازيل بقيادة الظاهرة رونالدو، رغم النهاية المأساوية بخسارة النهائي.
بعدها.. بدأت رحلة متابعة الأندية والمنتخبات المختلفة؛ إلا أن جيل برشلونة الذهبي بقيادة الساحر رونالدينيو ثم الأسطورة ليونيل ميسي، خطف أنظاري بشدة.
لذلك.. يبقي هدف ميسي الأول مع برشلونة في شباك ألباسيتي عام 2005، بتمريرة سحرية من رونالدينيو بالذات، اللحظة الخالدة في ذاكرتي؛ حيث رأيت وقتها أن هُناك أسطورة، يسلم الراية إلى أخرى.
وفي النهاية يُمكن تلخيص تشكيلتي المفضلة في عالم كرة القدم؛ على النحو التالي: "بوفون، روبرتو كارلوس - مالديني - بيكنباور - داني ألفيش، إنييستا - بيرلو، رونالدينيو - مارادونا - ميسي، الظاهرة رونالدو".