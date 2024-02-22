اللاعب تعرض للإصابة خلال مواجهة الأخدود الأخيرة

SHAHID

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن طلب مفاجئ تقدم به جابرييل فيجا لاعب وسط الأهلي لإدارة النادي بعد تعرضه لإصابة خلال مواجهة الأخدود الأخيرة في دوري روشن السعودي.

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صانع الألعاب الفذ كان قد غادر ملعب المباراة عند الدقيقة الـ36 حين كانت النتيجة تُشير للتعادل 1-1، ولم يحمل اللقاء مصيبة واحدة للأهلي هي خسارته إياها 3-2 بل إصابة فيجا بتمزق في أربطة الكاحل وحاجته للعلاج والتأهيل لمدة 4-6 أسابيع.

الصحيفة السعودية أوضحت أن اللاعب طلب من إدارة الأهلي مغادرة جدة لعرض إصابته على أحد الأطباء المختصين ومتابعة برنامجه العلاجي خارج السعودية.

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إدارة النادي الجداوي لم ترد على صاحب الـ21 عامًا حتى الآن، بل مازالت تدرس الأمر قبل اتخاذ القرار المناسب وإن كان ببقاء فيجا أو مغادرته جدة.

الأهلي يتواجد ثالثًا في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 40 نقطة وبفارق 5 نقاط عن التعاون في المركز الرابع و16 نقطة عن الهلال في الصدارة.

SHAHID