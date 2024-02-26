مفاجأة سارة للنصر .. ضربة موجعة للعين قبل مواجهة دوري أبطال آسيا

النصر يُواجه العين في ربع نهائي دوري أبطال آسيا

يستعد النصر السعودي لمواجهة العين الإماراتي في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، وذلك بعد نجاحه في تخطي مواطنه الفيحاء في دور الـ16 فيما أقصى منافسه فريق ناساف الأوزبكي.

هيرنان كريسبو المدير الفني للفريق الإماراتي زف خبرًا سعيدًا للفريق السعودي، حيث شكك في إمكانية لحاق الكونغولي لابا كودجو مهاجم العين بالمباراة بعد تعرضه للإصابة خلال المباراة الأخيرة أمام بني ياس في الدوري المحلي.

العين هزم بني ياس بهدف نظيف سجله البديل جوسنا لوليندو، والذي شارك بدلًا من كودجو عند الدقيقة الـ17 من المباراة، ليستعيد بذلك مركزه الثاني بفارق 8 نقاط عن الوصل في الصدارة لكن مع لعبه مباراة واحدة أقل.

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كريسبو سُئل عن حالة مهاجمه عقب اللقاء، فأجاب "علينا أن ننتظر التقارير الطبية قبل أن نتحدث عن وضع لابا كودجو وأتمنى أن يوجد ضمن قائمة الفريق بدوري أبطال آسيا".

يُشار إلى أن كودجو يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإماراتي برصيد 11 هدفًا، ولذا غيابه عن مباراة الذهاب في الإمارات يوم الإثنين القادم يُعد ضربة مؤلمة للعين ومفاجأة سارة للنصر.