مفاجأة .. توجه لعدم مشاركة المنتخب السعودي في خليجي 25

كأس الخليج 25 تُقام في البصرة العراقية

كشف سعد الشهري المدير الفني للمنتخب الأولمبي السعودي عن توجه لدى اتحاد كرة القدم لعدم مشاركة المنتخب الأول في بطولة كأس الخليج العربي 2023 التي ستُقام في مدينة البصرة العراقية.

المنتخب السعودي وقع في المجموعة الأولى بجانب العراق وعُمان واليمن، وقد أوضح الشهري أن هناك توجهًا لإرسال المنتخب الأولمبي أو ربما دمجه ببعض عناصر الخبرة من المنتخب الأول.

إذ قال خلال حواره مع الإعلامي وليد الفراج "هناك توجه لمشاركة المنتخب الأولمبي في خليجي 25، لم تُحدد بعد الأهداف المبتغاة من تلك البطولة لكني أعتقد أن مشاركة منتخب تحت 23 عامًا في منافسة مع منتخبات أولى قد يكون صعبًا، مثلما حدث في البطولة العربية".

أضاف "تفكير الاتحاد السعودي هو دمج المنتخب الأولمبي ببعض عناصر الخبرة من الفريق الأول لضمان تمثيل السعودية جيدًا، وبرأيي أنه يجب أن نكون في أفضل حالاتنا وأن نضع أهدافًا مشرفة للبلد عند المشاركة في أي بطولة".

يُشار إلى أن المنتخب السعودي نجح بالفوز باللقب 3 مرات أعوام 1994 و2002 و2003، وسيُحاول البحث عن اللقب الرابع في خليجي 25 الذي ستُقام جميع مبارياته على ملعبي البصرة الدولي والميناء.