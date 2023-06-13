مفاجأة في النصر .. جلطة سراي يكشف حقيقة الاتفاق مع أندرسون تاليسكا

أحمد فرهود
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النصرتاليسكاغلطة سرايدوري روشن السعودي

هل يرحل أندرسون تاليسكا عن نادي النصر في الصيف الحالي؟!

كشف دورسون أوزبك، رئيس نادي جلطة سراي التركي، حقيقة الاتفاق مع البرازيلي أندرسون تاليسكا، نجم النصر؛ للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في الموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

صحيفة "medyatava" أعلنت مساء أمس الإثنين، توصل جلطة سراي إلى اتفاق مع تاليسكا، الذي يرغب في الرحيل عن نادي النصر، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

دورسون نفى من ناحيته وفي تصريحات نقلتها صحيفة "milliyet" التركية، وجود أي اتفاق مع النجم البرازيلي؛ قائلًا: "تاليسكا ليس في قائمة تعاقدات النادي".

لكن.. رئيس نادي جلطة سراي، لم يغلق الباب على الرغم من ذلك أمام التعاقد مع نجم نادي النصر مستقبلًا، مؤكدًا على أن اللاعب، ربما يكون ضمن أهداف الجهاز الفني للفريق الأول.

جدير بالذكر أن أندرسون تاليسكا، الذي انضم إلى النصر في صيف عام 2021، جدد عقده مؤخرًا مع قلعة العالمي، حتى 30 يونيو 2026.

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