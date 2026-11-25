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فجّر الإعلامي والقانوني الرياضي محمد الدويش، مفاجأة من العيار الثقيل؛ بخصوص "الرقابة المالية" المفروضة على عملاق الرياض النصر، منذ صيف عام 2026.

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النصر يخضع لـ"الرقابة المالية المشددة"؛ والتي تحد من قدرته على إبرام صفقات جديدة، أو تمديد عقود لاعبيه الحاليين.

بل إنه في ورشة عمل لرابطة دوري المحترفين السعودي؛ تم الإعلان عن أن الأندية التي لن تصحح أوضاعها مع "الرقابة المالية"، قد تتعرض لغرامات مالية أو خصم نقاط أو التهبيط.

لا وجود لـ"الرقابة المالية"

وفي هذا السياق.. كشف الدويش في تصريحات لبرنامج "سجال"، مساء يوم الأربعاء، عن أن "الرقابة المالية" لا وجود لها قانونيًا، من الأساس.

وقال الإعلامي والقانوني الرياضي؛ عن ذلك: "قمت بمراجعة (النظام الأساسي) للرابطة المحترفة بالكامل، ولم أجد أي وجود للرقابة المالية".

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وأشار الدويش إلى أن "الكفاءة المالية"؛ هي الوحيدة التي تم ذكرها في النظام الأساسي للرابطة، وذلك لضبط العمل الإداري والاقتصادي للأندية.

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وشدد محمد الدويش على أن نادي النصر، تحصل على شهادة "الكفاءة المالية" بالفعل؛ وفق الشروط المحددة لها.

وتساءل الدويش في ختام تصريحاته؛ قائلًا: "كيف مُنحت لجنة الرقابة المالية كل هذه السلطات، وهي لا أساس قانوني لها؟!".

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جدير بالذكر أن النصر، لم يتمكن من التعاقد مع صفقات كبيرة في صيف 2026؛ حيث اكتفى بضم البرتغالي سامو كوستا فقط، مع وجود صعوبات في تمديد عقود لاعبيه بسبب "الرقابة المالية" - كما ذكرنا -.