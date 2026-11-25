فجّر الإعلامي والقانوني الرياضي محمد الدويش، مفاجأة من العيار الثقيل؛ بخصوص "الرقابة المالية" المفروضة على عملاق الرياض النصر، منذ صيف عام 2026.
النصر يخضع لـ"الرقابة المالية المشددة"؛ والتي تحد من قدرته على إبرام صفقات جديدة، أو تمديد عقود لاعبيه الحاليين.
بل إنه في ورشة عمل لرابطة دوري المحترفين السعودي؛ تم الإعلان عن أن الأندية التي لن تصحح أوضاعها مع "الرقابة المالية"، قد تتعرض لغرامات مالية أو خصم نقاط أو التهبيط.
لا وجود لـ"الرقابة المالية"
وفي هذا السياق.. كشف الدويش في تصريحات لبرنامج "سجال"، مساء يوم الأربعاء، عن أن "الرقابة المالية" لا وجود لها قانونيًا، من الأساس.
وقال الإعلامي والقانوني الرياضي؛ عن ذلك: "قمت بمراجعة (النظام الأساسي) للرابطة المحترفة بالكامل، ولم أجد أي وجود للرقابة المالية".
وأشار الدويش إلى أن "الكفاءة المالية"؛ هي الوحيدة التي تم ذكرها في النظام الأساسي للرابطة، وذلك لضبط العمل الإداري والاقتصادي للأندية.
وشدد محمد الدويش على أن نادي النصر، تحصل على شهادة "الكفاءة المالية" بالفعل؛ وفق الشروط المحددة لها.
وتساءل الدويش في ختام تصريحاته؛ قائلًا: "كيف مُنحت لجنة الرقابة المالية كل هذه السلطات، وهي لا أساس قانوني لها؟!".
جدير بالذكر أن النصر، لم يتمكن من التعاقد مع صفقات كبيرة في صيف 2026؛ حيث اكتفى بضم البرتغالي سامو كوستا فقط، مع وجود صعوبات في تمديد عقود لاعبيه بسبب "الرقابة المالية" - كما ذكرنا -.
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أملك خبرة صحفية تمتد لأكثر من 15 سنة، حيث بدأت حياتي المهنية بتغطية الأحداث السياسية بكل تفاصيلها، وإجراء لقاءات مع عددٍ كبير من المسؤولين والخبراء المختصين.
ولأنني أعشق الرياضة بصفةٍ عامة وكرة القدم تحديدًا، قررت دخول هذا العالم والتخصص فيه؛ مستفيدًا من الخبرات التحليلية التي اكتسبتها، على مدار سنوات عملي في مجال الصحافة.
وتدرجت في الصحافة الرياضية عبر عديد المحطات، حتى وصلت إلى موقع "GOAL"؛ والذي لا يقتصر عملي فيه على السرد الإخباري فقط، بل المشاركة في كتابة المقالات التحليلية والتقارير والقصص غير التقليدية.
كما ساهمت بعد دخول هذا المجال، في تغطية العديد من الأحداث الرياضية المهمة؛ مثل كأس العالم والأولمبياد، إلى جانب بطولات أوروبا وإفريقيا وآسيا المختلفة.
لكن.. تظل الكرة السعودية والعربية، بكل جوانبها من أرقام وإحصائيات وكواليس خاصة بالأندية واللاعبين المحليين والمحترفين؛ هي مجال تخصصي الأساسي.
أما قصتي الشخصية مع كرة القدم انطلقت في مونديال 1998؛ حيث أتذكر عندما وقعت وقتها في حب منتخب البرازيل بقيادة الظاهرة رونالدو، رغم النهاية المأساوية بخسارة النهائي.
بعدها.. بدأت رحلة متابعة الأندية والمنتخبات المختلفة؛ إلا أن جيل برشلونة الذهبي بقيادة الساحر رونالدينيو ثم الأسطورة ليونيل ميسي، خطف أنظاري بشدة.
لذلك.. يبقي هدف ميسي الأول مع برشلونة في شباك ألباسيتي عام 2005، بتمريرة سحرية من رونالدينيو بالذات، اللحظة الخالدة في ذاكرتي؛ حيث رأيت وقتها أن هُناك أسطورة، يسلم الراية إلى أخرى.
وفي النهاية يُمكن تلخيص تشكيلتي المفضلة في عالم كرة القدم؛ على النحو التالي: "بوفون، روبرتو كارلوس - مالديني - بيكنباور - داني ألفيش، إنييستا - بيرلو، رونالدينيو - مارادونا - ميسي، الظاهرة رونالدو".