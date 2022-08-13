مفاجآت .. ما هو موقف حمد الله وكنو من المشاركة بالدوري السعودي؟

تعرف على موقف حمد الله وكنو من انطلاقة الدوري السعودي

كشف الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، عن مفاجآت بشأن موقف المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الاتحاد، ومحمد كنو لاعب وسط الهلال، من المشاركة بمباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2022-2023.

ما هو موقف حمد الله وكنو من المشاركة بالدوري السعودي؟

ونشر الصرامي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يكشف خلالها عن موقف حمد الله وكنو من المشاركة مع الهلال والاتحاد بالدوري.

وجاء نص تغريدة الصرامي كالآتي: "مشاركة حمد الله في لقاء الافتتاحي محتملة، ومشاركة كنو في الجولة الثالثة مؤكدة، وإن غدًا لناظره قريب".

يأتي ذلك بالرغم من إيقاف عبد الرزاق حمد الله عن المشاركة في مباريات رسمية لمدة 4 أشهر قادمة، تنتهي في شهر ديسمبر 2022.

لماذا يعاني حمد الله وكنو من الإيقاف؟

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة السعودي مؤخرًا، قرارًا بإيقاف حمد الله لمدة 4 شهور، بسبب تورطه في تسجيلات صوتية يتم تحريضه فيها لفسخ عقده مع النصر للتعاقد مع الاتحاد.

وعن قضية محمد كنو، فإن غرفة فض المنازعات باتحاد الكرة السعودي، قد قررت إيقافه عن اللعب لمدة شهرين، وذلك بسبب توقيعه لناديي الهلال والنصر في وقت واحد.وانتشرت بعض الأخبار خلال الأيام الماضية، عن عدم قدرة الاتحاد والهلال في الاعتماد على حمد الله وكنو خلال المباريات الأولى من عمر الدوري السعودي للمحترفين.