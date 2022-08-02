مفاجأة.. نجم برشلونة الشاب قريب من الرحيل للولايات المتحدة!

النجم الشاب الواعد قريب من مغادرة برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن اقتراب رحيل متوسط ميدان برشلونة، اللاعب الشاب ريكي بوتش، من صفوف الفريق في سوق الانتقالات الحالي.

وكان بوتش أحد الأسماء الصاعدة والواعدة لدى الفريق الكتالوني، لكن عدم اقتناع تشافي به ومن قبله رونالد كومان، جعله يبحث الآن عن الخروج.

وبحسب ما أوردته صحيفة "ماركا" فإن خروج ريكي لن يكون داخل القارة الأوروبية، بل من الوارد أن يغادر إلى الدوري الأمريكي.

ماذا عن رحيل بوتش؟

أوضح التقرير أن فريق لوس أنجلوس جالاكسي بات قريبًا من التعاقد مع النجم الإسباني الواعد على سبيل الإعارة.

وأشار التقرير إلى تواجد وكيله في الساعات الأخيرة مع مدراء برشلونة التنفيذيين في المنشآت الكتالونية لإغلاق فترة عمله كلاعب هناك.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن هناك اتفاقًا شفهيًا بين اللاعب ومسؤولي الفريق الأمريكي.

وكانت مشاركة بوتش الأولى مع الفريق الأول في موسم 2018-2019، ومنذ ذلك الحين لعب 56 مباراة سجل من خلالها هدفين فيما قدم 10 تمريرات حاسمة لزملائه.

هل يريد برشلونة التخلص من أسماء أخرى؟

يأمل برشلونة في التخلص من بعض الأسماء في الفترة المقبلة لإمكانية تسجيل صفقاته الجديد ضمن قائمة الفريق، من خلال تخفيض فاتورة الرواتب الحالية.

حيث يطمح البلوجرانا في التخلص من الحارس نيتو والمهاجم ممفيس ديباي، وزميله مارتين برايثوايت والظهير الأيمن سيرجينيو ديست، كما يريد أيضًا إخراج بعض الأسماء على سبيل الإعارة.