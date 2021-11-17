مفاجأة .. ميسي لم يعلم أنهم تأهلوا بعد التعادل مع البرازيل!

حسم التعادل السلبي قمة منتخبى الأرجنتين والبرازيل، على ملعب "ديل بيسينتيناريو"، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

منتتخب التانجو طمح في اللحاق بنظيره البرازيلي الذي ضمن بالفعل التأهل إلى مونديال قطر، ودخل اللقاء بكامل نجومه بتواجد ليونيل ميسي في خط الهجوم بجوار لاوتارو مارتينيز وأنخيل دي ماريا.

الأرجنتين تمكنت في النهاية من خطف بطاقة الصعود إلى المونديال بفضل نتائج المباريات الآخرى وهذا ما علمه ميسي ورفاقه متأخرًا فجر اليوم.

ماذا حدث؟

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" اليوم أن لاعبي منتخب الأرجنتين لم يعلموا أنهم تمكنوا من التاهل إلى كأس العالم سوى بعد فترة من انتهاء المباراة.

وأضافت أن هذا هو السبب الذي دفع ميسي للحديث عن خيبة الأمل بعد المباراة، حيث قال: "كنا نعلم أن اللقاء سيكون بهذه الطريقة، مباراة مقفولة، وصعبة اللعب".

وأضاف: "أنا بخير، لقد وصلت بما يكفي، فقدت الإيقاع فقط، وكانت هذه مباراة شديدة الكثافة، وإلا لما لعبت، لم ألعب لفترة طويلة وليس من السهل اللعب بالإيقاع الذى تتطلبه هذه المباراة".

واختتم ميسي قائلا: "منذ البداية كنا مقتنعين بأننا قادرون على الفوز، حاولنا اللعب وأحيانًا لم يكن ذلك ممكنًا، الشيء المهم هو أننا نقوم بعمل جيد، لم نخسر ونستمر في التطور".

كيف حدث ذلك؟

الأرجنتين دخلت المباراة طامحة في الحصول على الـ 3 نقاط والوصول إلى النقطة 31، ويصبح الفارق 14 نقطة عن صاحب المركز الخامس، وهو ما لن يمكن تعويضه.

لكن تًحصُّل منتخب الأرجنتين على نقطة واحدة أمام نظيره البرازيلي، جعل التأهل مباشرة ليس في أيديهم بل اعتمد حسابيًا على فوز كل من الإكوادور وبيرو وبوليفيا.

الجدير بالذكر أنه يتأهل من تصفيات أمريكا الجنوبية أول 4 منتخبات بشكل مباشر إلى النهائيات، فيما يلعب صاحب المركز الخامس ملحقًا مع منتخب من قارة أخرى من أجل بطاقة الصعود.

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