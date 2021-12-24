مفاجأة .. مورينيو مُرشح لتدريب منتخب إفريقي في كأس الأمم

فجر أماجو بينيك رئيس الاتحاد النيجيري لكرة القدم مفاجأة كبيرة حين كشف عن مفاوضات مع جوزيه مورينيو المدير الفني لروما لتدريب منتخب نيجيريا خلال بطولة كأس أمم أفريقيا.

البطولة القارية ستنطلق في الكاميرون يوم التاسع من يناير القادم وستتواصل حتى السادس من فبراير، وقد وقعت نيجيريا في مجموعة تضم مصر والسودان وغينيا بيساو.

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صحيفة ديلي ترست النيجيرية نقلت عن بينيك تأكيده أن اتحاد كرة القدم سيتعاقد مع مدرب جديد يخلف جيرنوت رور الذي أقيل من منصبه قبل نحو 10 أيام بسبب العروض السيئة للمنتخب تحت قيادته مؤخرًا.

وأضاف بينيك حول المواصفات المطلوبة في المدرب الجديد "صفتان مطلوب توافرهما في المدرب الجديد، الأولى هي قدرته على فرض الانضباط في المنتخب، والثانية هي جوعه للفوز بالألقاب، لأن المدرب الجائع يستطيع فعل أشياء كثيرة، والمدرب إن أراد الفوز سيفرض الانضباط في المنتخب".

تابع "تحدثنا مع 3 مدربين كبار، هم جوزيه بيسيرو وملادين كرستايتش، وذلك قبل تعاقده مع أحد الأندية، الثالث هو جوزيه مورينيو، لقد تحدثنا معه بالفعل وكذلك تحدث معه وزير الرياضي ولا حرج في ذلك. نحن نريد مدرب يُحقق لنا كأس أمم إفريقيا، ولو وجد هذا المدرب سنتعاقد معه فورًا، وإلا ما الفائدة من التعاقد معه".

وأتم رئيس الاتحاد النيجيري مؤكدًا أنهم سيمنحون الفرصة للمدرب الحالي أوجوستين إيجوافوين، الذي يحظى بثقتهم كاملة، لتدريب النسور في كأس أمم إفريقيا حال لم يجدوا المدرب الذي يستحق الحصول على ذلك المنصب.

يُشار إلى أن رور قاد نيجيريا للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018، كما حصل مع المنتخب على المركز الثالث في كأس أمم إفريقيا 2019 بعد خسارته أمام الجزائر في نصف النهائي.