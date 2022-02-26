مفاجأة .. مبابي أفسد انتقال ليفاندوفسكي إلى باريس!

يسعى النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي لحسم مستقبله مع نادي بايرن ميونخ الألماني خلال الفترة المقبلة.

ليفاندوفسكي يرتبط بعقد مع بايرن ميونخ يمتد حتى يونيو 2023 وحتى الآن لا يوجد أي تحرك بخصوص تجديد عقده مع البافاري.

المهاجم البولندي محط أنظار العديد من الأندية في كل الأوقات وكانت العديد من التقارير كشفت عن اهتمام باريس سان جيرمان باللاعب لتعويض رحيل كيليان مبابي الوشيك.

حسبما قال فابريزيو رومانو الصحفي المختص بسوق الانتقالات فإن إدارة العملاق الفرنسي أرادت التعاقد مع ليفاندوفسكي في ظل المحادثات التي أجريت بين باريس وريال مدريد من أجل مبابي لكن الألمان رفضوا البيع.

وأضاف أن ليفاندوفسكي في الوقت الحالي يريد أن يجري حديثًا مع النادي البافاري بخصوص مستقبله.

ونوه أن رغبة ليفا هي معرفة نية النادي بخصوص تجديد التعاقد أو السماح له بالرحيل في ظل عدم رغبته بالرحيل مجانًا عن صفوف الفريق.

الجدير بالذكر أن صاحب الـ33 عامًا شارك مع الفريق البافاري هذا الموسم في 32 مباراة سجل خلالها 39 هدفًا وصنع 3 آخرين.

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