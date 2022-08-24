مفاجأة.. مانشستر يونايتد يحل أزمة برشلونة ويحاول ضم مهاجمه

مانشستر يونايتد يساعد برشلونة في التخلص من لاعبه

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن إمكانية انتقال المهاجم الهولندي، ممفيس ديباي، من صفوف نادي برشلونة إلى فريق مانشستر يونايتد في سوق الانتقالات الحالي.

وكان نجم الفريق الكتالوني قد ارتبط بالرحيل إلى عدة أندية، آخرها يوفنتوس الإيطالي، لكن يبدو أن الأمور لا تسير على ما يرام مع البيانكونيري.

فبحسب ما أوردته صحيفة "ماركا" فإن ديباي لن يذهب إلى اليوفي بعد تعقد الأمور في المفاوضات، وجاء ذلك في اللمسات الأخيرة الخاصة باللاعب.

حيث يطالب ممفيس بالحصول على راتب كبير، وهو الأمر الذي جعل الفريق الإيطالي يتراجع عن إتمام الصفقة.

كما أوضح تقرير صحيفة ماركا أنه بحسب بعض المصادر الخاصة بالجريدة، يفكر نادي مانشستر يونايتد في الحصول على خدمات ديباي هذا السوق.

وأشارت الصحيفة إلى إمكانية وصول العرض المادي إلى 10 مليون يورو، وهو ما قد يرحب به برشلونة الذي قد فكر من قبل في فسخ عقد اللاعب.

ويريد برشلونة إغلاق الصفقة في أسرع وقت ممكن لتسجيل المدافع الفرنسي جول كوندي في قائمة الفريق للموسم الحالي بعد حل أزمة الرواتب بعد خروج الهولندي المحتمل.

جدير بالذكر أن ممفيس ديباي يتواجد في قائمة الفريق الكتالوني المشاركة في اللقاء الودي ضد مانشستر سيتي الليلة على ملعب كامب نو.