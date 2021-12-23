مفاجأة .. عملاق الليجا يرغب في التعاقد مع كويلار

أكدت تقارير صحفية، على أن نادي فالنسيا الإسباني يرغب في ضم الكولومبي جوستافو كويلار لاعب وسط نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

ويعد كويلار هو واحد من أهم عناصر فريق نادي الهلال، حيث يتم الاعتماد عليه بشكل أساسي من جانب البرتغالي ليوناردو جارديم، المدير الفني للزعيم.

وأشار موقع "eldesmarque" الإسباني إلى أن نادي فالنسيا يبحث عن تعزيز صفوفه بلاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، خاصة على مستوى ِخط الوسط.

نادي فالنسيا كان يريد التعاقد مع لاعب الوسط الأوروجوياني ماورو أرامباري لاعب وسط خيتافي، ولكن المطالبات المالية المبالغ فيها تسببت في عدم إتمام الصفقة.

وتفاوض أيضًا النادي الإسباني مع الأرجنتيني جونزالو إسكالانتي لاعب وسط لاتسيو الإيطالي، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

ووضع مسؤولي نادي فالنسيا الكولومبي جوستافو كويلار ضمن قائمة اللاعبين المستهدفين من أجل التعاقد معهم، على أن يتم حسم الأمر خلال الأيام المقبلة.

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وانضم كويلار إلى صفوف نادي النصر خلال صيف 2019، ونجح في قيادة الزعيم لتحقيق لقب دوري أبطال آسيا مرتين عامي 2019 و 2021، كما ساهم في تحقيق الدوري السعودي مرتين، وغيرها من الإنجازات.