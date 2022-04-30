مفاجأة غير متوقعة في قضية كنو والنصر!

كشف الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل، عن مفاجأة غير متوقعة في قضية محمد كنو لاعب وسط نادي الهلال، مع نادي النصر بعد توقيعه للعالمي ثم تجديد عقده مع الزعيم.

ما هي تفاصيل أزمة كنو؟

أعلن نادي الهلال في شهر يناير 2022 عن تجديد عقد لاعب الوسط محمد كنو بشكل رسمي، وذلك بعد تتويج الفريق ببطولة كأس السوبر السعودي على حساب الفيصلي.

وبعدها بدأ مسلسل أزمة محمد كنو، بإعلان النصر عن توقيع اللاعب على عقد انضمامه لصفوف العالمي في الفترة الحرة، ليقدم شكوى رسمية للجهات الرسمية، متمسكًا بحقوقه الأدبية والمالية.

وفتحت لجنة الاحتراف تحقيقًا في قضية كنو، ثم قامت بتحويلها إلى غرفة فض المنازعات، ورفض الهلال الرد على الشكوى، بداعي أن الغرفة ليست مخوّلة بالنظر في الأمر.

وقامت غرفة فض المنازعات بإعادة القضية من جديد إلى لجنة الاحتراف، وخرجت بعض التقارير التي تؤكد على أن القرار في القضية سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القادمة.

ما هي المفاجأة التي فجرها المريسل في قضية كنو؟

أكد المريسل خلال إحدى المساحات عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، على أن قضية محمد كنو أغلقت منذ أسبوعين.

وأضاف عبد العزيز أن قرار كنو صدر من أسبوع، ولكن لم يتم الكشف عنه بشكل رسمي حتى الآن، وقد يتم الإعلان عنه خلال الساعات القادمة.

الإعلامي الرياضي تسائل عن إمكانية دخول الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني للمنتخب السعودي في تلك الأزمة، لتأخير الإعلان عن القرار أو تخفيض العقوبة الصادرة ضد اللاعب.

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