مفاجأة .. عقوبات كأس لوسيل تنتقل إلى المسابقات المحلية!

تحذير للهلال والزمالك قبل سوبر لوسيل

كشف المحامي الدولي المصري نصر الدين عزام، عن مفاجأة تخص مباراة كأس سوبر لوسيل بين الهلال السعودي والزمالك المصري.

الهلال بطل الدوري السعودي، سيواجه الزمالك بطل الدوري المصري، في كأس سوبر لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة، مساء يوم الجمعة القادم.

ما هي المفاجأة التي تخص سوبر لوسيل؟

وجه عزام تحذيرًا إلى لاعبي الهلال والزمالك، قبل المباراة المرتقبة بينهما يوم الجمعة المقبل، من الوقوع في أي مخالفة قد تصاحبها ردة فعل أو تعليق لوسائل الإعلام بردة فعل قوية تصاحبها اتهامات أو إسقاطات عندما يلتقيان في كأس سوبر لوسيل.

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عزام قال خلال تصريحات لصحيفة "الاقتصادية" السعودية: "المخالفات الجسيمة ستصاحبها قرارات وعقوبات قد تنتقل للدوري المحلي وتكون سارية حتى دوليًا".

وتابع: "كأس سوبر لوسيل ينطبق عليها ما ينطبق على المباريات والبطولات الدولية الودية، فهي مباراة خاصة منفصلة عن البطولات المحلية".

وأضاف: "صحيح أن المباراة ودية، ولكن المخالفات الجسيمة حال ارتكابها من جانب اللاعب أو المدرب أو الإداري، سيتم اتخاذ قرار فيها بالإيقاف لفترة، وسيتم اعتماده من الاتحاد الدولي فيفا، ليكون ساريًا دوليًا ومحليًا".

نصر الدين واصل: "البطاقات والمخالفات والاحتجاجات المنطقية حتى ردة الفعل دون تجاوز ستكون عقوبتها في الملعب، إما بالإنذار الشفهي أو البطاقة الصفراء أو بالإبعاد بالبطاقة الحمراء".

واستطرد قائلًا: "المخالفات التي تلتقطها عدسات الملعب كاعتداء لاعب أو مسؤول على أحد الموجودين في الملعب أو واقعة كبيرة سيتم تعميمها، لتكون عقوبة نافذة إما محليًا أو دوليًا حسب جسامة الخطأ".

واختتم عزام تصريحاته قائلًا: "كأس سوبر لوسيل يشرف عليها الاتحاد الدولي (فيفا)، وأي مخالفة جسيمة سيتم تعميمها دوليًا ومحليًا".

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