مفاجأة .. صندوق الاستثمار السعودي ساهم في شراء تشيلسي

غموض وشكوك حول عملية البيع الأكبر للأندية في كرة القدم

مفاجأة من العيار الثقيل تحدثت عنها الصحافة الإنجليزية، بعدما تبين أن صندوق الاستثمار السعودي يشارك بنسبة في ملكية نادي تشيلسي.

صندوق الاستثمار قام بشراء نيوكاسل يونايتد في نهاية عام 2021، في صفقة وصلت قيمتها إلى 350 مليون جنيه استرليني، ليبدأ طفرة جديدة في الدوري الإنجليزي.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن نيوكاسل ليس هو النادي الوحيد الذي يستثمر فيه الصندوق، بل يعتبر ملاك الماكبايز الجدد من كبار المستثمرين في شركة كليرليك كابيتال المساهم الأكبر الجديد في تشيلسي بقيادة تود بولي.

تساؤلات حول ملكية البلوز

قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن عملية بيع تشيلسي الذي تعتبر الأغلى من نوعها في التاريخ، أثارت العديد من التساؤلات، بسبب النفي المستمر من ملاك النادي حول مشاركة صندوق الاستثمار في العملية.

وأوضحت وفقًا لمصادرها أن الصندوق السعودي يمتلك مليارات الجنيهات الاسترلينية من الأصول التي تديرها شركة كليرليك كابيتال المالكة لتشيلسي، والتي قامت بشراء 60% من النادي في عملية البيع التي وصلت قيمتها بشكل عام إلى 4.25 مليار استرليني هذا الصيف.

وأشارت إلى أن تشيلسي يصر بشكل مستمر على عدم وجود أي مشاركة سعودية بعملية شراء النادي، للتخفيف من المخاوف بشأن أي تضارب من المصالح بين نيوكاسل والبلوز.

وأشارت "ديلي ميل" إلى أن الغموض المحيط حول مصدر تمويل الشركة يزيد الكثير من الأسئلة، خاصة لنقص الشفافية حول بعض تفاصيل رحيل رومان أبراموفيتش المالك السابق على هامش الأزمة الروسية الأوكرانية.

وقامت الشركة بتخصيص ما لا يقل عن 2.55 مليار جنيه استرليني لتشيلسي، في عملية استحواذ بقيادة تود بولي مالك شركة لا دودجرز، والذي اشترى أيضًا حصة في النادي إلى جانب شريكه مارك والتر ورجل الأعمال السويسري هانسجورج ويس، دون الإعلان عن أي مشاركة سعودية.

هل يساهم صندوق الاستثمار حقًا في تشيلسي؟

أكدت "ديلي ميل" أن شركة كليرليك كابيتال التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها، تدير حوالي 60 مليار جنيه استرليني من الأصول نيابة عن حوالي 300 مستثمر على مستوى العالم، من ضمنهم صندوق الاستثمار السعودي.

ومن جانبها كانت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز مقتنعة بما يكفي بمصدر تمويل الشركة، للموافقة على عملية بيع تشيلسي لذلك أعطت الحكومة الضوء الأخضر للتصديق على القرار في مايو الماضي.

وحاول تشيلسي بذل قصارى جهده لإثبات عدم وجود أي أموال روسية متورطة في الصفقة، لكنه لم يكشف علنًا عن حقيقة أن الشركة الجديدة لديها مستثمرون سعوديون.