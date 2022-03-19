مفاجأة صارخة في قائمة الجزائر لمواجهة الكاميرون في تصفيات المونديال

أعلن جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر قائمة اللاعبين التي ستواجه الكاميرون في اللقاء الحاسم ضمن تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

منتخب محاربي الصحراء سيلعب ضد الأسود مباراتي ذهاب وإياب يومي 25 و29 مارس الجاري، على أن يتأهل الفائز منهما للمونديال الذي سيُلعب الشتاء القادم في قطر.

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وشهدت القائمة التي أعلنها بلماضي مفاجأة صارخة باستبعاد المهاجم الأساسي للمنتخب الجزائري خلال السنوات الأخيرة وهو بغداد بونجاح نجم السد القطري، ولم يتوقف المدرب عند ذلك بل لم يستدع كذلك الثنائي ياسين براهيمي وسعيد بن رحمة.

الخُضر حظوا بخيبة أمل كبيرة في كأس أمم إفريقيا الأخيرة التي أقيمت في الكاميرون، إذ غادروا البطولة من دور المجموعات بعد فشلهم في حصد أكثر من نقطة واحدة وخسارتهم أمام كوت ديفوار وغينيا الاستوائية، ولذا يرغب الجهاز الفني في التعويض بالفوز على الكاميرون والتأهل لنهائيات كأس العالم.

بلماضي وجه الدعوة لمحمد بن يطو مهاجم الوكرة القطري بعدما اختاره ليخلف بونجاح في هجوم المنتخب الجزائري، ومعه حضرت الوجوه المعتادة أمثال إسماعيل بن ناصر ورايس مبولحي وإسلام سليماني ورياض محرز ورامي بن سبعيني وجمال بلعمري.

وإليكم القائمة بالكامل:

تصفيات كأس العالم - قطر 2022 🏆

قائمة 24 لاعب للمواجهة المزدوجة أمام منتخب الكاميرون 🇨🇲 لحساب الدور الفاصل من التصفيات المؤهلة لكأس العالم #LesVerts #teamdz #123vivalAlgérie #LesFennecs #WorldCupQatar2022✊🇩🇿 pic.twitter.com/UxrilJ921X — Équipe d'Algérie de football (@LesVerts) March 19, 2022

حراسة المرمى: رايس مبولحي، مصطفى زغبة وألكسندر أوكيدجة.

الدفاع: عيسى ماندي، عبد القادر بدران، مهدي تاهرات، جمال بلعمري، يوسف عطال، حسين بن عيادة، رامي بن سبعيني، يوسف لعوافي وأحمد توبة.

الوسط: راميز زروقي، عدلان قديورة، هشام بوداوي، سفيان بن دبكة، سفيان فيجولي وإسماعيل بن ناصر.

الهجوم: رياض محرز، محمد بن يطو، يوسف بلايلي، إسلام سليماني، إسحاق بلفوضيل ورشيد غزال.

يُشار إلى أن بن يطو سبق أن خاض تجربة احترافية مع نادي الشباب السعودي، كما لعب في الدوري الإماراتي قبل التوجه والاستقرار في قطر.