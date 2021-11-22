مفاجأة .. سُلطة فيرجسون في يونايتد محدودة!

على عكس المشاع، يعتقد نجم مانشستر يونايتد السابق، ميكائيل سيلفستر أن سلطة السير أليس فيرجسون، المدرب الأسطوري لليونايتد محدودة داخل النادي.

مانشستر يونايتد أقال سولشاير بشكل رسمي، أمس الأحد، على أن يتولى مايكل كاريك قيادة الفريق في الفترة الحالية، لحين التعاقد مع مدرب جديد.

وبدأت التقارير تفيد بأن إدارة النادي الإنجليزي أسندت إلى فيرجسون مهمة التفاوض مع مدير فني جديد لخلافة المدرب السابق أولي جونار سولشاير.





ماذا قال نجم يونايتد السابق؟



قال مدافع الشياطين الحمر السابق لـ "L’Equipe ": "قوة فيرجسون في يونايتد محدودة.، إنه جزء من مجلس الإدارة، لكن لا يتم استشارته بشأن تغيير المدرب".



وأضاف: "المرة الأخيرة التي كان فيها له أي تأثير على وصول المدرب كانت مع ديفيد مويس (في عام 2013).، إنه بعيد عن ذلك الآن، بالتأكيد كانت لديه هذه العلاقة المميزة مع أولي، لكنه لا يزال في الخلف".



ما رأي سيلفستر في مايكل كاريك؟



وتطرق سيلفستر للحديث عن لاعب خط الوسط السابق مايكل كاريك المكلف حاليًا بقيادة يونايتد خلال هذه الفترة الانتقالية، حيث قال: "لقد تطورنا معًا، إنه شخص متواضع جدًا وهادئ، وسيحقق الصفاء في غرفة الملابس".



واختتم مؤكدًا: "سوف يعد الفريق بشكل جيد ويقدم أفضل ما لديه، أنه لا يزال في مرحلة التعلم ولكن هذا سيعطي الفريق دفعة".



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