مفاجأة سارة للهلال وقاسية للزمالك قبل مواجهة كأس سوبر لوسيل

الفريقان سيلتقيان في قطر الشهر القادم

يستعد الهلال لمواجهة الفيحاء والفتح في الجولتين القادمتين من دوري روشن السعودي، ومن ثم اللقاء الكبير أمام الزمالك المصري في كأس سوبر لوسيل الذي سيُلعب في قطر يوم التاسع من سبتمبر القادم، وقد كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن مفاجأة سارة للفريق وجمهوره.

ما هي مفاجأة الهلال السارة في كأس سوبر لوسيل؟

الرياضية أوضحت أن القائد سلمان الفرج سيكون جاهزًا تمامًا لخوض اللقاء المرتقب أمام بطل الدوري المصري في الدوحة، وهو الغائب عن الزعيم منذ نهاية الموسم الماضي بسبب الإصابة.

الفرج كان قد تعرض لإصابة في عظمة الساق خلال مواجهة الفيصلي في الجولة الختامية من الدوري السعودي الموسم الماضي، وقد غاب على أثرها عن مرحلة إعداد الهلال للموسم الجديد والمعسكر الخارجي في إنجلترا.

الرياضية أوضحت أن صاحب الـ33 عامًا سيخضع إلى اختبارات فنية وبدنية اليوم وغدًا للوقوف على مدى إمكانية تجهيزه وإعداده للحاق بمواجهة الفيصلي التي ستقام الأربعاء القادم في الرياض، مشيرة إلى أن المؤكد أنه سيكون جاهزًا للعب أمام الزمالك في الدوحة.

Shahid

لماذا عودة الفرج مفاجأة قاسية للزمالك؟

يجمع المحللون والمتابعون على أن الفوارق الفردية كبيرة بين الهلال والزمالك لصالح الفريق السعودي، خاصة على صعيد اللاعبين الأجانب، وهو ما يجعل مهمة بطل مصر في الفوز صعبة للغاية.

عودة سلمان الفرج لصفوف الهلال تُمثل إضافة كبيرة جدًا للفريق، سواء داخل أو خارج الملعب، إذ هو النجم الذي يربط الخطوط معًا ويُدير منطقة المناورات ويتحرك طوليًا وعرضيًا بشكل ممتاز جدًا.

الفرج المصنف حاليًا باللاعب السعودي الأفضل لا ينحصر دوره داخل الملعب فقط، بل يمتلك عقلية وشخصية قيادية ظهر دورها بوضوح في الموسم الماضي الصعب من الدوري السعودي، وعودته لغرفة الملابس تمثل نقطة قوة كبيرة للهلال أمام الزمالك.

الزمالك كان بالتأكيد سيستفيد من غياب نجم بحجم الفرج عن خصمه الشرس، ولذا عودته تُمثل مفاجأة قاسية للنادي الطامح للفوز بكأس سوبر لوسيل.