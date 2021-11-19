مفاجأة .. "رينارد جلس مع جارديم وبيدرو لاختيار قائمة كأس العرب"

صب الناقد الرياضي "سعود الصرامي" المزيد من البنزين على النار المشتعلة حاليًا في جدة وتحديدًا نادي الاتحاد، بحديثه عن اجتماع جمع هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي بنظيريه في الهلال والنصر، ليوناردو جارديم وبيدرو إيمانويل، قبل إقالة الأخير، للنقاش حول قائمة الأخضر التي ستخوض غمار بطولة كأس العرب.

بطولة كأس العرب ستنطلق في آخر أيام نوفمبر الجاري وحتى الـ18 من ديسمبر القادم على الملاعب القطرية، وستُلعب لأول مرة تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم لتكون بديلًا عن كأس القارات في اختبار قدرة قطر على تنظيم كأس العالم في شتاء 2022.

ما القصة؟ لماذا هناك غضب في الاتحاد؟

رينارد كان قد أعلن يوم أمس مشاركة المنتخب السعودي في كأس العرب بفريق من الصف الثاني، مع إعفاء نجوم الهلال والنصر الأساسيين من اللعب لانشغالهما بمبارياتهم المؤجلة في الدوري السعودي واستعداد الزعيم لمواجهة بوهانج في نهائي دوري أبطال آسيا.

قائمة رينارد ضمت الثنائي سعود عبد الحميد ومهند الشنقيطي، وهما من العناصر الأساسية في الاتحاد، وهو ما أشعل الغضب هناك، حتى أن المدير التنفيذي حامد البلوي أعلن رفضهم لعب مباراة الهلال المؤجلة في الدوري دون لاعبيهم الأساسيين.

البلوي أكد أنه لم يتم استشارتهم أو الحديث معهم أبدًا عن قائمة كأس العرب، وأن المنتخب وضعهم في موقف محرج مع المدافع المصري أحمد حجازي لرفضهم خوضه البطولة مع منتخب بلاده بحجة أن الفريق يُريد الاحتفاظ بأساسييه لمواجهة الهلال.

ماذا قال سعود الصرامي عن اجتماع رينارد مع مسؤولي الهلال والنصر؟

المتحدث الرسمي السابق باسم نادي النصر فجر مفاجأة كبرى خلال تصريحاته عبر قناة 24 الرياضية، إذ أكد اجتماع المدرب الفرنسي مع جارديم وبيدرو، قبل أن تتم إقالته، وبعض مسؤولي الناديين العاصميين للنقاش حول الأسماء المستدعاة من الفريقين للعب كأس العرب.

وأضاف "لدي معلومات مؤكدة أن رينارد وقبل مغادرة المنتخب لمواجهة أستراليا وفيتنام اجتمع مع جارديم وبيدرو قبل رحيله في وجود أعضاء من اتحاد الكرة السعودي وعناصر من الجهاز الإداري في الهلال والنصر".

تابع "تم الحديث خلال الاجتماع عن الأسماء التي يُمكن دعوتها لتمثيل الأخضر في كأس العرب، وحسب علمي أنه تم الاتفاق على استدعاء مصعب الجوير وناصر الدوسري وعبد الله الحمدان وعبد الله الرديف من الهلال، ومن النصر كلًا من سامي النجعي وأيمن يحيى وعلي الحسن ونواف العقيدي، بجانب لاعب آخر من كل فريق لكن نسيت الأسماء".

أتم "هذا الاجتماع حدث بالتأكيد، وقد بلغت الاتحاديين حين علمت به لأني أرتبط معهم بعلاقات، كان عليهم أن يتحركوا منذ تلك اللحظة ويستعدوا لهذا الأمر، لقد تأخروا في رد فعلهم والآن الموضوع خرج عن أيديهم وأصبح عند لجنة المسابقات".

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