مفاجأة .. ريال مدريد يخطط لخطف سون من توتنهام

المهمة ليست سهلة

يبدو أن ريال مدريد لم يغلق ملف تدعيم خط الهجوم هذا الصيف، بعد الفشل في التعاقد مع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي.

ونجح ريال خلال هذا الصيف في اقتناص خدمات المدافع الألماني أنطونيو روديجر بالمجان من تشيلسي، وأوريليان تشواميني من نادي موناكو لدعم خط الوسط.

ولم يقم النادي الإسباني حتى الآن بأي إضافة هجومية لتشكيل المدرب كارلو أنشيلوتي، ولكن قد يحدث هذا الأمر بضم الكوري الجنوبي سون هيونج مين.

هل ينتقل سون إلى ريال مدريد؟

قال الصحفي رودي جاليتي، إن ريال مهتم ببعض المهاجمين لتدعيم خط الهجوم بالميركاتو الصيفي الحالي وعلى رأسهم جناح توتنهام.

وأكد أن المدرب كارلو أنشيلوتي يريد ضم سون بسبب النقص العددي بهذا المركز بعد رحيل إيسكو وجاريث بيل هذا الصيف.

ولكن قد يعتمد هذا الأمر على مستقبل ماركو أسينسيو، الذي يدخل في العام الأخير من عقده وقد يرحل إلى الدوري الإنجليزي.

ماذا قدم سون مع توتنهام الموسم الماضي؟

صاحب الـ29 سنة هو أحد العناصر الأساسية في توتنهام، ويرتبط بعقد مع النادي الإنجليزي حتى عام 2025.

وحصل الدولي الكوري على جائزة هداف الدوري الإنجليزي بـ23 هدفًا الموسم الماضي بالمشاركة مع محمد صلاح.

ومن المتوقع أن تكون مهمة ريال غاية في الصعوبة لضم سون، لاعتباره أحد أهم النجوم بتوتنهام، بالإضافة لكونه أحد القطع الأساسية بمشروع المدرب أنطونيو كونتي.

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