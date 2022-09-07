مفاجأة .. رونالدو تسبب في إقالة توخيل من تشيلسي

خطوة حاسمة من المالك الجديد تود بولي

قرار غير متوقع من نادي تشيلسي الإنجليزي، بإقالة المدرب توماس توخيل من إدارة الفريق في الأسابيع الأولى من الموسم الحالي، بسبب سوء الأداء والنتائج وكذلك كريستيانو رونالدو.

تشيلسي تلقى خسارة صادمة من دينامو زغرب الكرواتي بهدف دون رد، أمس، الثلاثاء، في الجولة الأولى لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وبعد ساعات من الخسارة نشر النادي بيانًا عبر موقعه الرسمي لتوجيه الشكر للمدرب الألماني، لتكون الإقالة الأولى للمدربين تحت عهد المالك الجديد تود بولي.

كيف تسبب رونالدو في رحيل توخيل؟

قالت صحيفة "تيليجراف" البريطانية إن المشاكل بين توخيل وتود بولي لم تبدأ مع انطلاقة الموسم الجديد بسبب النتائج والمستوى، ولكنها بدأت خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وأوضحت أن رجل الأعمال الأمريكي دخل في خلاف مع توخيل بسبب ملف التعاقد مع المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من مانشستر يونايتد بالميركاتو الماضي.

وجاء ذلك بسبب إصرار بولي على ضم صاحب الـ37 سنة لتدعيم هجوم الفريق بعد رحيل تيمو فيرنر وروميلو لوكاكو، وهو الأمر الذي رفضه توخيل تمامًا.

وشعر المدرب الألماني بالغضب الشديد بسبب الاضطرار إلى تبرير أسباب رفضه ضم رونالدو لمالك النادي الذي أصر على التعاقد مع المهاجم المخضرم كحل قصير المدى.

وأشارت "تيليجراف" إلى أن هذه القضية كانت من أهم الأسباب التي أدت إلى توتر العلاقة بين الطرفين ليرحل الألماني في النهاية بعد الخسارة من دينامو زغرب.

ما هي الأسباب الأخرى لرحيل توخيل؟

الصحيفة البريطانية أكدت أن النتائج والمستوى من أهم العناصر التي تسببت في إقالة توخيل، بالإضافة لبعض الخلافات مع ملاك النادي وصعوبة التواصل بين جميع الأطراف.

الخلافات كذلك مع بعض اللاعبين وعدم رضاهم عن قرارت توخيل، بالإضافة لرغبة النادي في خلق ثقافة جديدة تدوم على المدى البعيد جعلت رحيل الألماني هو الحل الأنسب.