مفاجأة.. رايولا يؤكد إمكانية استمرار هالاند مع دورتموند

كشف الإيطالي مينو رايولا وكيل أعمال النرويجي إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني أن كافة الخيارات لا تزال على الطاولة بشأن مستقبل اللاعب.

رايولا تحدث مرة أخرى عن مستقبل هالاند، ويبدو أن خروج النرويجي الشاب من بوروسيا دورتموند في الصيف المقبل ليس أمرًا مفروغًا منه.

وتحدث رايولا في تصريحات لمحطة "NOS" الإذاعية عن مستقبل هالاند قائلًا: "سنبحث عن الخيار الأفضل، لا أستبعد استمراره سنة أخرى في دورتموند، نظريًا لا يزال هذا ممكنًا".

وردًا على سؤال حول شائعات انتقال هالاند إلى برشلونة الإسباني المتعثر ماليًا، قال رايولا: "على الرغم من الوضع الحالي، سيظل برشلونة دائمًا أحد أكبر الأندية في العالم".

وأضاف: "سيعودون في غضون عام أو عامين، برشلونة يملك القدرة على القيام باستثمارات اقتصادية كبيرة، هالاند يمكنه أن ينتظر الجميع".

وحسب تصريحات سابقة أدلى بها مايكل زورك المدير الرياضي في دورتموند، فإن ريال مدريد قد دخل بالفعل سباق التعاقد مع هالاند.

ورغم ذلك، وحسب رايولا، فإنه لا توجد أي اتفاقيات مسبقة مع أي نادٍ، حيث قال: "لم نوقع على أي عقد مسبق".

ويأمل بوروسيا دورتموند في إجراء محادثات جديدة مع رايولا من أجل استمرار هالاند مع الفريق، مع احتمالية زيادة راتبه لإقناعه بالاستمرار.

عقد هالاند مع بوروسيا دورتموند يمتد حتى صيف 2024، ويمكن للنرويجي مغادرة النادي الألماني في الصيف المقبل مقابل 75 مليون يورو حسب تأكيد تقارير إعلامية.

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