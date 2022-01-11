مفاجأة - راموس لم يكن ضمن خطط باريس سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية، أن سيرخيو راموس، مدافع باريس سان جيرمان، لم يكن الهدف الأول للفريق الفرنسي، لتدعيم الخط الخلفي للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وانضم راموس، إلى صفوف باريس سان جيرمان، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ريال مدريد، عقب رحلة قضى فيها المدافع الإسباني 16 عامًا بقميص الميرينجي.

ولم يظهر راموس مع الفريق الباريسي بالشكل المطلوب، إذ غاب عن الكثير من مباريات الموسم حتى الآن بسبب الإصابة، واكتفى بالمشاركة في ثلاث مباريات بكافة المسابقات، وحصل على بطاقة حمراء.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن راموس لم يكن الهدف الأول لإدارة باريس لتدعيم الدفاع في الصيف الماضي، بل كان مدافع نابولي الإيطالي كاليدو كوليبالي.

ونقلت الصحيفة، جزء من تصريحات كوليبالي، أثناء تواجده مع منتخب بلاده السنغال، للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2021، وقال فيها: "صحيح كانت هناك محادثات مع باريس في الصيف الماضي".

وتابع: "وبالإضافة إلى باريس كانت هناك العديد من الأندية الأخرى مهتمة بالتعاقد معي، ولكني لا أحب الحديث عن هذا الأمر، إنه شيء أحاول تجنبه".

جدير بالذكر أن المدافع الإسباني صاحب الـ 35 عامًا، يستعد مع باريس لمواجهة فريقه السابق ريال مدريد في دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا، في شهر فبراير المقبل، وسيعود إلى سانتياجو برنابيو ولكن هذه المرة بقميص غير قميص الميرينجي.